Resultados de la Lotería de Manizales del 15 de julio de 2026: números ganadores ganadores

La Lotería de Manizales realiza este miércoles 15 de julio de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, uno de los más reconocidos dentro de los juegos de suerte y azar en Colombia. Como ocurre en cada jornada, la extracción se desarrolla bajo los procedimientos de control establecidos para garantizar la transparencia del proceso y la correcta divulgación de los resultados oficiales.

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Al concluir el sorteo, la entidad publica el número ganador del premio mayor junto con la serie correspondiente, además de las demás categorías contempladas en el plan oficial de premios. De esta manera, quienes adquirieron un billete o una fracción pueden verificar si la combinación registrada coincide con la anunciada durante la transmisión oficial.

Resultados de la Lotería de Manizales del 15 de julio de 2026

Una vez finalice el sorteo de este miércoles, estos serán los resultados oficiales:



Premio mayor: 6152

Serie: 004

Para determinar si un billete resulta favorecido es indispensable que coincidan exactamente las cuatro cifras del número ganador y la serie oficial anunciada por la Lotería de Manizales.



¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?

La mecánica de este sorteo consiste en la venta de billetes identificados con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. El premio mayor se obtiene cuando ambas combinaciones coinciden exactamente con las extraídas durante el sorteo oficial.



Las personas interesadas pueden adquirir un billete completo o una fracción, de acuerdo con el valor que deseen invertir. En caso de que el premio corresponda a una fracción, el pago se realiza de manera proporcional a la parte adquirida.

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Los billetes son distribuidos por vendedores y puntos autorizados, encargados de comercializar las emisiones oficiales de la lotería.

Plan de premios de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, el sorteo incluye diferentes categorías de premiación que permiten reconocer otros billetes favorecidos durante la jornada.

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Entre las principales se encuentran:

Tres premios secos de 200 millones de pesos .

de . Cinco premios secos de 100 millones de pesos .

de . Diez premios secos de 80 millones de pesos .

de . Diez premios secos de 60 millones de pesos .

de . Diez premios secos de 50 millones de pesos .

de . Diez premios secos de 40 millones de pesos .

de . Premios por aproximaciones y coincidencias de las últimas cifras.

Cada uno de estos reconocimientos se entrega conforme al plan oficial vigente de la entidad organizadora.

¿Cómo reclamar un premio?

Si el billete coincide con alguno de los resultados oficiales, el primer paso es conservar el documento original en perfecto estado, ya que constituye el único soporte válido para realizar el proceso de cobro.

Generalmente, para reclamar un premio se requiere presentar:

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El billete original , sin tachaduras, alteraciones o deterioro.

, sin tachaduras, alteraciones o deterioro. Documento de identidad vigente.

vigente. Los formularios o requisitos adicionales establecidos para premios de mayor valor.

Los premios de menor cuantía suelen reclamarse a través de distribuidores autorizados, mientras que los montos superiores deben tramitarse directamente ante la Lotería de Manizales, siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad.

Los premios obtenidos están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales previstos en la legislación colombiana.

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Recomendaciones para verificar los resultados

Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es importante comparar cuidadosamente el número y la serie impresos en el billete con los resultados oficiales publicados por la Lotería de Manizales.

Las autoridades también aconsejan no compartir fotografías completas del billete en redes sociales o aplicaciones de mensajería para reducir el riesgo de fraude. Igualmente, recuerdan que existe un plazo legal de un año para reclamar los premios. Una vez vencido ese término, el derecho al cobro expira conforme a la normativa vigente.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co