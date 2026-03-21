Resultados de la Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto hoy, 21 de marzo de 2026: números ganadores

Este sábado 21 de marzo de 2026 se llevan a cabo varios de los sorteos más esperados por los apostadores en Colombia. La jornada reúne a miles de jugadores que siguen atentos los resultados de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y Baloto con Revancha, tres de los juegos de azar más populares del país y que ofrecen premios millonarios en cada edición.

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Con importantes acumulados y planes de premios atractivos, estos sorteos generan expectativa entre quienes esperan acertar la combinación ganadora.

Como es habitual, los sorteos se desarrollan bajo estrictos protocolos de seguridad, supervisión y control para garantizar la transparencia en cada una de las extracciones. Las transmisiones se realizan en horario nocturno a través de canales de televisión y plataformas digitales oficiales, lo que permite a los participantes seguir el proceso en tiempo real.



Resultados de la Lotería de Boyacá

Una vez finaliza el sorteo oficial, la entidad publica la combinación ganadora del premio mayor correspondiente a esta jornada:



Número ganador: ___

___ Serie: ___

La Lotería de Boyacá es una de las más reconocidas del país y se destaca por ofrecer un premio mayor de $15.000 millones, además de varios incentivos adicionales como premios secos que amplían las oportunidades de ganar.



Resultados de la Lotería del Cauca

Durante la misma jornada también se realiza el sorteo semanal de la Lotería del Cauca, otro de los juegos tradicionales que mantiene la expectativa de miles de apostadores:

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Número ganador: ___

___ Serie: ___

Este sorteo ofrece un premio mayor de $8.000 millones, acompañado de una estructura de premios secos con múltiples incentivos económicos.

La transmisión del sorteo puede seguirse EN VIVO desde las 11:00 p. m. a través de Canal 1, Telepacífico y las plataformas digitales oficiales de cada entidad.

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Resultados de Baloto y Revancha

La jornada también incluye el sorteo de Baloto y su modalidad Revancha, uno de los juegos de azar más populares del país:

Baloto

Números: ___

___ Superbalota: ___

Revancha

Números: ___

___ Superbalota: ___

Baloto funciona mediante un sistema en el que los jugadores deben elegir cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16.

El valor del tiquete para participar en Baloto es de $6.000, mientras que la apuesta que incluye Revancha tiene un costo de $9.000. Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados y plataformas digitales en todo el país.

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete original en buen estado y verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales. También es importante tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, según la normativa vigente.

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Con los sorteos de este sábado 21 de marzo de 2026, la expectativa vuelve a crecer entre miles de jugadores que esperan que la suerte les sonría.

María Paula Rodríguez Rozo

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