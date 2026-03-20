Colombia y Ecuador retomarán diálogo la próxima semana en medio de tensión: ¿dónde será la reunión?

Los gobiernos de Colombia y Ecuador retomarán la próxima semana el diálogo para buscar una solución a la guerra comercial en la que están inmersos, con una reunión en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en Lima, la capital de Perú.

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La CAN, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, anunció en un comunicado que sendas delegaciones de los dos países, encabezadas por sus respectivos viceministros de exteriores, se reunirán en sus instalaciones en Lima el miércoles 25 y el jueves 26 de marzo. El encuentro se desarrollará "con el objeto de propiciar que propendan a alcanzar un entendimiento mutuamente satisfactorio que permita superar las divergencias existentes entre ambos países".

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador fue iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al considerar que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, no muestra suficiente compromiso en vigilar la frontera común y evitar que sigan llegando grandes cantidades de cocaína a Ecuador, que vive la peor crisis de violencia de su historia, desatada por las organizaciones criminales.



El conflicto comenzó con aranceles del 30 % por ambos lados y escaló desde marzo a tasas del 50 %, a la vez que Colombia ha cerrado su frontera terrestre al ingreso de una serie de productos ecuatorianos, entre ellos el arroz y el banano, fruto estrella de las exportaciones de Ecuador.



A su vez, Colombia cortó la interconexión eléctrica con Ecuador, cuyo suministro había permitido al sistema eléctrico ecuatoriano mitigar los distintos periodos de crisis energética que ha atravesado en los últimos años, por sequías que le impiden atender su demanda interna, un fenómeno que amenaza con repetirse ahora por problemas en diversas centrales hidroeléctricas.

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En respuesta, Ecuador elevó de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de los oleoductos ecuatorianos que opera la también estatal Petroecuador, lo que hasta el momento de esta sanción suponía una movilización diaria de unos 10.000 barriles. Cabe resaltar que Colombia y Ecuador han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años ronda los 2.800 millones de dólares, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones.

A la guerra comercial se sumó esta semana las tensiones diplomáticas por la aparición de una bomba sin explotar en territorio colombiano, lanzada presuntamente durante un bombardeo de las Fuerzas Armadas de Ecuador a un supuesto campamento en suelo ecuatoriano de los Comandos de la Frontera, organización criminal disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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Este martes, durante su consejo de ministros, Petro acusó a Ecuador de haber bombardeado territorio colombiano, lo que después fue descartado por una comisión binacional con altos mandos militares de ambos países, quienes determinaron que la bomba cruzó a suelo colombiano por un posible rebote luego de no estallar en el punto del lado ecuatoriano donde había sido lanzada originalmente.

EFE