Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: premios último sorteo viernes 20 de marzo.

Como es costumbre cada viernes, las loterías de Medellín, Risaralda y Santander llevaron a cabo sus tradicionales sorteos nocturnos, en los cuales se ofrecieron atractivos premios encabezados por sus respectivos acumulados del premio mayor. Las transmisiones oficiales de este viernes 20 de marzo se realizaron a través de sus canales regionales: Teleantioquia para la Lotería de Medellín, Telecafé para la Lotería del Risaralda y el Canal TRO para la Lotería de Santander. Asimismo, los sorteos estuvieron disponibles en vivo mediante plataformas digitales como YouTube y Facebook Live, facilitando que los apostadores siguieran el desarrollo del evento desde cualquier lugar.



Resultados Lotería de Medellín 20 de marzo de 2026

La Lotería de Medellín jugó hoy un nuevo sorteo. Reconocida como una de las loterías más tradicionales de Colombia, su esquema de juego se basa en la selección de un número de cuatro cifras acompañado por una serie específica. Estos son los números ganadores del sorteo de hoy.



Números ganadores : 6535

: 6535 Serie: 142

Plan de premios Lotería de Medellín

Además del premio mayor, los jugadores cuentan con la oportunidad de ganar mediante diversas categorías adicionales, conocidas como premios secos, que otorgan recompensas en diferentes valores. Asimismo, se entregan premios por aproximaciones al número ganador, lo que incrementa las posibilidades de recibir algún tipo de incentivo económico.



1 premio seco de $1.000 millones

3 premios secos de $700 millones

5 premios secos de $100 millones

5 premios secos de $50 millones

10 premios secos de $20 millones

15 premios secos de $10 millones

Resultados Lotería de Santander 20 de marzo de 2026

De manera simultánea, la Lotería de Santander realizó un nuevo sorteo, en el cual se disputó un premio mayor de $6.500 millones. Esta lotería mantiene un formato tradicional basado en la selección de un número de cuatro cifras más una serie, complementado con varias categorías de premios secos que amplían las posibilidades de ganar. Estos son los resultados de hoy:



Números ganadores : 4683

: 4683 Serie: 338

Plan de premios Lotería de Santander

Premio mayor: $10.000.000.000

Premio seco de: $1.000.000.000

Premio seco de: $100.000.000

Premio seco de: $50.000.000

Premio seco de: $20.000.000

Premio seco de: $10.000.000

Premio seco de: $5.000.000

Resultados Lotería de Risaralda 20 de marzo de 2026

La Lotería del Risaralda celebró un nuevo sorteo, entregando un premio mayor de $2.333 millones. Esta tradicional lotería ha ampliado su plan de premios con modalidades especiales que buscan atraer a distintos perfiles de apostadores. Estos son los números ganadores:



Números ganadores :

: Serie:

Plan de premios Lotería de Risaralda

Premio mayor: $2.333 millones

Escalera millonaria: $45 millones

Compra Auto: $45 millones

Pa’ l Negocio: $40 millones

Seco Cafetero: $35 millones

Pa’ la Beca: $30 millones

Seco de Lujo: $25 millones

Seco de Paseo: $20 millones

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

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