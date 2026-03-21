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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Falleció Eduardo Robayo, fundador de Kokoriko: así despiden al empresario

Falleció Eduardo Robayo, fundador de Kokoriko: así despiden al empresario

Su esposa, Alba Lucía Gómez, confirmó la noticia, y varias personalidades han dedicado mensajes de despedida en redes sociales.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Kokoriko.
Kokoriko.
Archivo perticular

En las últimas horas falleció Eduardo Robayo, el fundador de la reconocida marca de pollo frito Kokoriko. Su esposa, Alba Lucía Gómez, le confirmó la noticia a Noticias Caracol, y varias personalidades han dedicado mensajes de despedida en redes sociales, pues se trata de una empresa que lleva más de 55 años en el mercado colombiano, con presencia en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, entre otras.

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Una de las personas que lamentó la noticias fue Enrique Peñalosa, quien escribió en su cuenta de X lo siguiente: "Lamento la muerte de Eduardo Robayo, creador de Kokoriko, gran empresario constructor de patria y mejor ser humano". Asimismo, el periodista Fernán Martínez se pronunció: "Un abrazo para sus hijos Claudia, Eduardo, Carolina, su esposa Alba Lucia Gómez y demás familiares".

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El pollo Kokoriko nació en 1969 con el nombre Las Colonias en la 63 con Caracas de Bogotá.

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