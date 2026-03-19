Festival Estéreo Picnic: los objetos permitidos y prohibidos dentro del Parque Simón Bolívar

La realización de un evento de la magnitud del Festival Estéreo Picnic (FEP) exige no solo una logística impecable por parte de la organización, sino también un compromiso ético y civil por parte de los asistentes. Por eso es importante que todos los asistentes deben tener en cuenta las recomendaciones para el ingreso al festival y para vivir la experiencia de la mejor manera.



Lo que sí puede llevar al Festival Estéreo Picnic 2026

Celulares y baterías portátiles

Maquillaje: sin espejos, vidrios, tijeras y/o pinzas.

Bloqueador solar: máximo 100ml.

Gafas de sol.

Impermeable

Sombreros y/o gorras.

Gel antibacterial.

Termos y vasos vacíos.

Maletas que no excedan 30x30x15 cm.

Bolsas de mano: tamaño 11x16cm.

Bolsas de almacenamiento o canguros que no excedan 11x16 cm.

Lo que no puede llevar al Festival Estéreo Picnic 2026

Armas, cuchillos, cadenas, objetos cortopunzantes y/o de vidrio (botellas, espejos, etc).

Artículos inflables.

Máscaras y/o pasamontañas.

Drogas o narcóticos.

Sillas plegables.

Instrumentos musicales.

Sombrillas.

Cámaras profesionales de fotografía o video.

Tabletas o Ipads.

Trípodes de fotografía y/o selfies sticks.

Dispositivos de grabación de audio.

Radios y/o walkie talkies.

Cigarrillos, vapeadores, encendedores y/o bolsas de nicotina.

Bengalas o cualquier tipo de elemento pirotécnico.

Alimentos y/o bebidas.

Mascotas.

Morrales de gran tamaño.

Apuntadores de láser.

Drones.

Camisetas de equipos de fútbol.

Aerosoles.

Otras recomendaciones para tener en cuenta

La apertura de puertas se efectuará puntualmente a las 2:00 p. m. durante los tres días del festival. Se recomienda a los asistentes planificar su llegada con antelación, teniendo en cuenta que el ingreso máximo permitido será hasta la 1:00 a. m.. Un punto crítico a recordar es que la manilla cashless funciona exclusivamente como método de pago dentro del festival, más no una entrada al recinto.

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Al llegar, cada individuo deberá someterse a una requisa obligatoria. Para agilizar este proceso, es fundamental consultar previamente el listado oficial de elementos permitidos y prohibidos. El cumplimiento de estas normas es el primer paso para mantener un entorno seguro.

El festival se desarrolla en un espacio que requiere un profundo respeto por la naturaleza. Es deber de todos respetar y cuidar la fauna del lugar, entendiendo que somos invitados en un ecosistema que debe ser preservado. Asimismo, dentro del festival existen escenarios y zonas con aforo limitado; la puntualidad es la única garantía para acceder a estos espacios de manera organizada.



Se insta a los asistentes a reportar de inmediato cualquier eventualidad o comportamiento sospechoso al personal identificado. Del mismo modo, el cuidado de los objetos personales es responsabilidad individual para evitar incidentes por pérdida o hurto.



Para afrontar las extensas jornadas, se recomienda mantener una hidratación constante y una alimentación adecuada. Los asistentes deben localizar de inmediato los puntos de mínimo vital de agua, así como las salidas de emergencia, zonas de comidas y baños.

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Finalmente, ante cualquier falla técnica o logística con su manilla, el usuario debe dirigirse exclusivamente al punto de atención de incidentes habilitado dentro del predio.



Actividades para disfrutar dentro del FEP

Más allá de la programación musical, el festival ofrece un ecosistema de experiencias diseñadas para la interacción y el disfrute de los asistentes:

Propuesta de Coctelería: Se podrá degustar el Go Go Highball , el cóctel oficial creado por Sabrina Carpenter y Johnnie Walker , el cual reinterpreta el whisky con notas cítricas y frescas.

Se podrá degustar el , el cóctel oficial creado por y , el cual reinterpreta el whisky con notas cítricas y frescas. Zonas de Experiencia Smirnoff: La marca contará con tres zonas de experiencia y seis barras distribuidas en el festival.

La marca contará con tres zonas de experiencia y seis barras distribuidas en el festival. Personalización y Estilo: Los asistentes podrán acceder a una zona de personalización de termos en alianza con Stanley y a un espacio de maquillaje con estética "spicy" para elevar su look .

Los asistentes podrán acceder a una zona de personalización de termos en alianza con y a un espacio de maquillaje con estética "spicy" para elevar su . Música Local y Emergente: Habrá una zona dedicada a presentaciones de DJs locales para celebrar la diversidad sonora.

Habrá una zona dedicada a presentaciones de DJs locales para celebrar la diversidad sonora. Interacción y Contenido: Espacios diseñados para la expresión individual y la creación de contenido auténtico, conectando a la audiencia a través de la creatividad.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL