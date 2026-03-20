El cerebro detrás del crimen de Juan Felipe Rincón, según Fiscalía: ¿cuál era el objetivo?

Este viernes se desconocieron detalles del crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, el general William Rincón. El plan incluía una extorsión, según las investigaciones, y la Fiscalía reveló una serie de conclusiones durante la audiencia contra cuatro implicados en los hechos.



El plan para asesinar a Juan Felipe Rincón, según investigaciones

Para la Fiscalía, Andrés Camilo Sotelo, su hermana Katherin Sotelo Torres, Solanggye Trujillo y Tatiana Vega López cranearon un plan criminal que tuvo como primer paso el contacto con Juan Felipe Rincón mediante un perfil falso en redes sociales.

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“El objetivo era, entonces, su señoría, contactarlo con este nuevo perfil. Pero aquí también podemos ver su señoría, como desde este perfil falso es que le insisten a la víctima para que conteste, para que siga en contacto y sobre todo para que respondiera”, manifestó Andrés Fernando Marín, fiscal del caso.

El cerebro de lo que la Fiscalía General de la Nación denominó “venganza” fue una mujer, Katherin Andrea Sotelo, quien junto a su hermano buscaron la manera de engañar a Juan Felipe para llevarlo a la casa ubicada en el barrio Quiroga y allí ponerlo en estado de indefensión, golpearlo y robarle su celular, para finalmente repartir la ganancias del mismo.



Para lograrlo, indicaron las investigaciones, al parecer, los imputados usaron a la menor de 15 años que vivía en casa de los Sotelo. “Ya luego como la menor fue puesta bajo los efectos de estupefacientes y alcohol antes de ir al centro comercial del Titán para poderse ver con el joven Juan Felipe Rincón. Obviamente estos estos estupefacientes y este alcohol fue suministrado por los mayores de edad aquí imputados”, manifestó el fiscal.



El plan que cambió para atacar a Juan Felipe Rincón, según Fiscalía

Para el domingo 24 de noviembre de 2024, de acuerdo con la investigación, se logró el objetivo, la llegada de Juan Felipe Rincón al barrio Quiroga. Inicialmente debía llegar a la casa de los Sotelo, en donde funcionaba un expendio de drogas administrado por Andrés Camilo Sotelo, de acuerdo con el fiscal del caso. Sin embargo, el plan cambió debido a que el joven de 21 años llegó acompañado de su escolta, por lo que se acordó como punto de encuentro el Coliseo del Barrio.



“Se preparó una emboscada, y en este caso la primera en llegar al coliseo ubicada en la calle 32 Sur con carrera 22, barrio Quiroga, fue Katherin Andrea Sotelo Torres. De igual manera, las demás personas o copartícipes también comenzaron a ubicarse en sitios estratégicos en las cercanías del lugar”, narró el fiscal.

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Es en ese punto cuando el plan se materializa: Andrés Camilo Sotelo y su hermana inician con la golpiza al joven de 21 años y tratan de incitar a la comunidad para lincharlo. En escena aparece la escolta del joven que tratando de alejar a los agresores hizo varios disparos. Instantes después, el joven cae al piso y muere.



Hermanos Sotelo habrían sobornado a menor para cambiar versión por caso Juan Felipe Rincón

La fiscalía condenó las múltiples agresiones a las que fue sometido Juan Felipe Rincón en ese momento. De otro lado, también se conoció que horas después del fallecimiento del joven, los hermanos Sotelo, al parecer, intentaron sobornar a la menor de 15 años para que cambiara su versión ante la Fiscalía.

“El 25 de noviembre del año 2024, en horas de la mañana, Jeimmy Tatiana Vega López y Katherin Andrea Sotelo Torres se comunicaron con la menor y le ofrecieron dinero a cambio de que rindiera declaración ante la Fiscalía General de la Nación en favor de Andrés Camilo Sotelo Torres”, sostuvo el fiscal.

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Los cuatro imputados no aceptaron cargos y se espera que el próximo miércoles 25 de marzo se adelante la judicialización de Juan Sebastián Ávila, también implicado en este caso.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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