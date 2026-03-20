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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Petro reacciona a supuestas investigaciones en su contra reveladas por The New York Times

Presidente Petro reacciona a supuestas investigaciones en su contra reveladas por The New York Times

El mandatario señaló a través de sus redes sociales que "en Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes".

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Presidente Petro reacciona a supuestas investigaciones en su contra reveladas por The New York Times
Gustavo Petro, presidente de Colombia -
AFP

El medio estadounidense The New York Times señaló en las últimas horas que el presidente Gustavo Petro estaría siendo investigado por las autoridades de Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico. Ante lo anunciado por el medio de comunicación, el jefe de Estado se pronunció a través de sus redes sociales.

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El presidente indicó que “en Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida hehablado con un narcotraficante, al contrario, dedique diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficante más poderosos y los políticos en el Congreso de la República y los gobiernos locales y nacionales con estos narcos, en lo que denominó la época de la gobernanza paramilitar”.

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Agregó Petro que, “respecto a mis campañas, siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos. La investigación productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no describió ni un solo peso de narcotraficantes porque es mi orden y mi principio personal como líder político”.

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