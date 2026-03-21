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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 21 de marzo de 2026: conozca los números ganadores

Resultados de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 21 de marzo de 2026: conozca los números ganadores

El sorteo tendrá varios premios para los ganadores. El jugoso premio mayor es de 1.000.000.000 de pesos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Resultados de Lotería de Boyacá del último sorteo del sábado 12 de julio: los números ganadores
Lotería de Boyacá
Getty Images/ Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá se alista para realizar un nuevo sorteo este sábado 21 de marzo de 2026, un evento que concentra la atención de miles de apostadores en todo el país. Con uno de los premios mayores más altos del calendario nacional, este tradicional juego de azar sigue posicionándose como una de las opciones favoritas entre los colombianos.

La entidad avanza en la organización del sorteo bajo estrictos estándares de transparencia y control, garantizando la legalidad del proceso. La transmisión se llevará a cabo en horario nocturno y podrá seguirse EN VIVO a través de Canal Trece, así como en las plataformas digitales oficiales de la Lotería de Boyacá, incluyendo Facebook Live y YouTube.

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Resultados EN VIVO de la Lotería de Boyacá

Una vez concluya la transmisión oficial, se darán a conocer los números ganadores del premio mayor y de los premios adicionales. Para esta jornada, los resultados son:

  • Número ganador: ___
  • Serie: ___

La entidad recomienda a los jugadores consultar únicamente los canales oficiales para verificar los resultados antes de iniciar cualquier proceso de cobro.

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Plan de premios de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor de 15.000 millones de pesos, el sorteo cuenta con una atractiva estructura de premios que amplía las probabilidades de ganar:

  • Premio Fortuna: $1.000.000.000
  • Premio Alegría: $400.000.000
  • Premio Ilusión: $300.000.000
  • Premio Esperanza: $100.000.000
  • Premio Berraquera: $50.000.000
  • Premio Optimismo: $20.000.000
  • Premio Valentía: $10.000.000

¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar un premio, es indispensable conservar el billete original en buen estado y comprobar que el número y la serie coincidan con los resultados oficiales.

  • Premios menores: pueden cobrarse en puntos autorizados o cambiarse por un billete para el siguiente sorteo.
  • Premios entre $2 y $6 millones: requieren diligenciar el formato correspondiente y presentar documentos como cédula y RUT.
  • Premios superiores a $10 millones: deben reclamarse directamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, en Tunja.

Con este nuevo sorteo, la Lotería de Boyacá reafirma su tradición y continúa despertando la ilusión de miles de colombianos que semana a semana confían en la suerte.

María Paula Rodríguez Rozo
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