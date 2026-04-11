Resultados de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 11 de abril de 2026: números ganadores

La Lotería de Boyacá realizó este sábado 11 de abril de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo, uno de los más importantes del país y que en cada jornada despierta la expectativa de miles de apostadores por su millonario premio mayor de 15.000 millones de pesos.

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Semana a semana, este juego de azar reúne a participantes de distintas regiones de Colombia que siguen atentos la transmisión oficial con la ilusión de acertar la combinación ganadora.



Resultados de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 11 de abril de 2026

Una vez finalizado el sorteo, estos fueron los resultados del premio mayor:

Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

Se recomienda a los jugadores verificar sus billetes y confirmar los resultados únicamente a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?

Para participar, el jugador debe adquirir un billete que contiene un número y una serie. El premio mayor se entrega a quien coincida exactamente con ambos datos tras el sorteo.



La Lotería de Boyacá se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad, lo que garantiza transparencia en cada una de sus etapas. La transmisión suele emitirse en horario nocturno a través de televisión y plataformas digitales oficiales.



Plan de premios de la Lotería de Boyacá

Este sorteo cuenta con una amplia estructura de premios, encabezada por:



Premio mayor: $15.000 millones

$15.000 millones Premio Fortuna: $1.000 millones

$1.000 millones Premio Alegría: $400 millones

$400 millones Premio Ilusión: $300 millones

$300 millones Premio Esperanza: $100 millones

$100 millones Premio Berraquera: $50 millones

$50 millones Premio Optimismo: $20 millones

$20 millones Premio Valentía: $10 millones

Esta variedad de premios aumenta las probabilidades de ganar incluso sin acertar el premio principal.



¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador, debe conservar el billete en buen estado, ya que es el único documento válido para reclamar el dinero.

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Premios menores: pueden cobrarse en puntos autorizados.

pueden cobrarse en puntos autorizados. Premios entre $2 y $6 millones: requieren formulario, copia de cédula, RUT y registro de huella.

requieren formulario, copia de cédula, RUT y registro de huella. Premios superiores a $10 millones: deben reclamarse directamente en la sede principal en Tunja.

Las autoridades recuerdan que los premios están sujetos a descuentos legales, según la normativa vigente en Colombia.

Con este sorteo del 11 de abril de 2026, la Lotería de Boyacá mantiene su tradición y continúa siendo uno de los juegos de azar más seguidos en el país, conservando viva la ilusión de miles de colombianos.

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