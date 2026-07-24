La tragedia de un papá en Venezuela: hija murió bajo los escombros a pocos días de su fiesta de 15

Lo que debía ser una fiesta de 15 años terminó convertido en una dolorosa búsqueda entre ruinas. El edificio donde Enyelin Colmenarez soñaba celebrar su cumpleaños quedó reducido a escombros tras el doble terremoto y ahora su familia intenta encontrar su cuerpo luego de que la adolescente cumpliera 15 años atrapada bajo los restos de la estructura.

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La ilusión de Enyelin movilizó durante meses a toda la familia. Cada uno aportó para hacer realidad la celebración: el vestido estaba listo, la torta encargada y los adornos preparados. Hoy, ese mismo esfuerzo familiar se concentra en una misión distinta: adquirir herramientas para continuar excavando y localizar a la joven.



“No sabemos si está en el ocho o en el cuatro. Mi hermano sabe porque es los dos apartamentos que se basaba mi sobrina la vecina. Era la que hacía la torta para mi hermano y la otra la que hacía el adorno para los 15 años”, relató Ángel Colmenarez, padre de la menor, en declaraciones a Noticias Caracol.



Así familia en Venezuela lucha para sacar cuerpo de niña de 15 años

Con sus propias manos, los familiares comenzaron a abrir túneles entre los escombros. Gracias a ese trabajo lograron recuperar los cuerpos de la madre de Enyelin y de su hermana de apenas un año y medio, pero la adolescente sigue desaparecida. “Mi hermano, con una mandarria desde el primer del día uno solo. Al día siguiente llegó mi tío. sintió más fuerza, más apoyo al cuarto día fue encontraron mi esposa y la hija. Hicimos un grupo de familiar y nos ayudaron a comprar taladro, planta eléctrica. No tenía nada, nada. Mi hermano no tenía nada”, contó el padre.

Ángel Colmenarez, quien trabajó durante más de tres décadas en el servicio de inteligencia venezolano, asegura que no recibió apoyo estatal tras la tragedia. Junto a otras familias afectadas, continúa removiendo toneladas de concreto en una estructura colapsada sobre otra, formando un complejo entramado de vigas y columnas aplastadas.



En medio de la búsqueda han aparecido objetos que reflejan la vida cotidiana que existía antes del desastre: una banda de graduación, un diploma de reconocimiento y un carnet escolar.



Más que simples pertenencias, son rastros de sueños y proyectos de vida interrumpidos por los terremotos. Ahora, las familias solo esperan recuperar a sus seres queridos para poder despedirlos, llevarles una flor y encontrar un lugar donde guardar silencio y decir adiós.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN Y REPORTERÍA DE STEPHANIE VALENCIA, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL