¿Por qué Abelardo de la Espriella propone a Barranquilla como capital alterna de Colombia?

El presidente electo Abelardo de la Espriella aseguró que al llegar al Gobierno nacional propondrá a la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico, como capital alterna de Colombia. El futuro mandatario aseguró que esta propuesta es parte de su proyecto de descentralizar al país y será uno de los primeros proyectos de acto legislativo de su gobierno.

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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, celebró la iniciativa de que su ciudad se convierta en capital alterna. El mandatario de la ciudad aseguró que la propuesta "reivindica a las regiones, le da otra perspectiva al país, se administra desde el Ejecutivo en las zonas de Colombia que más mirada necesitan del Gobierno Nacional, donde más necesidades tenemos, donde el desempleo, la pobreza y problemas diarios de la vida acogen a estas regiones del país".

"Se acabó el olvido, se acabó la desidia, se acabó el abandono centralista. Un hijo de esta tierra se sentará en pocos días en el Solio de Bolívar. Hace 140 años Colombia no tenía un presidente del Caribe, el último fue el presidente Núñez. Pero yo no voy a cometer el error de Núñez, yo no voy a defender el centralismo que defendió el presidente Núñez", aseguró el presidente electo en un video compartido en sus redes sociales el pasado 22 de julio.



De la Espriella agregó que va a defender la descentralización y que por eso va gobernar desde las regiones. "Uno de nuestros primeros proyectos de acto legislativo es que se le reconozca a la ciudad de Barranquilla como la capital alterna de Colombia", añadió el presidente electo.



¿Qué dicen los expertos sobre la propuesta de la capital alterna?

Para Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario y director del Grupo de Estudios de la Democracia (DEMOS UR) de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, la propuesta es sobretodo "un gesto simbólico de Abelardo de la Espriella con su ciudad, con su región de origen, pero que no tiene mucho impacto realmente en cuanto a la forma cómo se organiza el poder político administrativo del país".

Lea: ¿Qué significaría que Barranquilla fuera nombrada capital alterna de Colombia? Experto explica

Basset agregó que si el próximo gobierno quiere promover la descentralización, lo que debe hacer es empezar por "redistribuir las competencias políticas administrativas dentro del territorio colombiano y eso supone muchísimas tareas. Primero, pues pensar en reconstruir la malla administrativa del país, pensando en fortalecer quizás los departamentos, promover la unión de municipios porque la gran mayoría de los municipios son muy pequeños, buscar que estas entidades locales generen recursos propios más allá de las transferencias que cuya reforma se adoptó recientemente y entonces pensar ahí sí a un rediseño".



Por su parte, Silvana Insignares, decana de la división de Derecho, Ciencia Política y RRII de la Universidad del Norte, explicó para Noticias Caracol que el concepto de capital alterna no es nuevo. "Algunos Estados como es el caso de los países latinoamericanos de Bolivia y Chile, tienen dos capitales distribuidas para desconcentrar el poder y equilibrar las competencias administrativas y económicas entre las capitales, lo cual no afecta la personalidad jurídica internacional del Estado, ya que las obligaciones internacionales se encuentran en cabeza del Estado unitario y no de las ciudades sin importar su caracterización de capital o no", explicó.

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Para la propuesta de De la Espriella en Colombia, en caso de que se declarare a Barranquilla como capital alterna, Insignares sostiene que "la decisión tiene un valor de carácter simbólico y político, ya que se requiere para su validez jurídica que se incorpore a nuestro ordenamiento jurídico mediante una reforma constitucional". En la Constitución Política de 1991 dice expresamente que “Bogotá es la Capital de la República y el Departamento de Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital”.

La experta indicó que una capital alterna "no puede entenderse como un simple acto político o administrativo con efectos jurídicos equivalentes al reconocimiento de una capital constitucional, para ello deberá tramitarse un nuevo Acto Legislativo en el que se definan competencias, sedes y el alcance institucional de esta decisión". Insignares concluyó agregando que en caso de declararse a la ciudad costera como capital alterna, "en términos de derecho constitucional y de derecho internacional, esto no afectaría la soberanía del Estado ni su personalidad jurídica internacional, pero sí tendría impacto en la distribución interna de funciones, en la representación política del territorio y en la forma como Colombia proyecta su gobernanza y descentralización hacia el exterior".

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