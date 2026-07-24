Habla expareja de mujer que estaría involucrada en muerte de María Camila Potosí: "La entregamos"

En medio de la incertidumbre sobre lo que sucedió con María Camila Potosí, la mujer de 21 años en estado de embarazo que fue hallada muerta en la ciudad de Cali, se conoció el testimonio de Carlos Rincón, quien sería la expareja de una de las personas presuntamente involucradas en la desaparición y posteriormente de la joven. El hombre aseguró que él y su familia "no tienen nada que ver", y que entregaron a la presunta sospechosa a las autoridades.

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Rincón sería expareja de la mujer que aparece en un video transportando en una moto a María Camila Potosí. El hombre aseguró que decidió difundir su testimonio debido a que está recibiendo amenazas y que, incluso, le han dicho que "van a quemar su casa". Indicó además que la Fiscalía, supuestamente, le recomendó no mencionar nada de la captura de la mujer sospechosa para no entorpecer la investigación debido a que habrían más personas involucradas, pero que, ante el riesgo que está enfrentando, decidió hablar.

"Nosotros mismos la entregamos el domingo cuando nos dimos cuenta que ella tuvo algo que ver (...) Lo primero que hicimos fue llamar a las autoridades y la llevaron hasta la estación de Meléndez. Después de eso, llegó la Fiscalía y se la llevaron a la Sijín a rendir indagatoria", contó. Sobre el día de la desaparición de la joven embarazada, Rincón comentó que su expareja no llegó a su vivienda: "No sabíamos de la situación, ella el día de la desaparición no llegó a la casa a dormir, yo le escribí toda la noche, que llegara a dormir, que la estaba esperando, que guardara la moto. Nunca me respondió, apareció al otro día como si nada, estábamos normal, sin saber lo que había sucedido".



Mujer involucrada también estaría en embarazo

Rincón aseguró que él también es "una víctima" de la mujer sospechosa, pues afirmó que ella dijo que estaba esperando un bebé, pero actualmente sus conocidos dudan de que realmente estuviera embarazada. "Nosotros hicimos un video de revelación de género, mi familia y yo estábamos muy ilusionados, íbamos a tener una bebé en casa, una niña, y esperaba mi hija con ansias. Pero al ver este caso, mucha gente especula del por qué del secuestro, entonces nosotros tenemos nuestras dudas de si está o no embarazada", contó.



El hombre dijo que la presunta involucrada antes había tenido un embarazo que había perdido. "Nunca hubo registro del bebé, de que haya muerto. El bebé ya estaba para salir, pero nunca nos lo entregaron. Ella hizo todo sola, se fue para una clínica a que le sacaran al bebé sola, pero nunca nos lo mostró, supuestamente dijo que salió por pedazos con una pasta que le dieron allá, yo la verdad de eso no sé, me comí el cuento", comentó.



Añadió que en esta oportunidad la mujer mostró "controles y ecografías", y que él la acompañó en algunas ocasiones a las citas médicas, pero que en la mayoría de controles prenatales no puso asistir porque, supuestamente, siempre se las agendaban cuando él estaba trabajando. También, aseguró que ambos estaban en un proceso de separación: "La dejamos quedar en la casa, porque ella no tenía a dónde ir. Mientras tenía a la bebé".

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Rincón concluyó su mensaje reiterando que requiere protección de las autoridades, y que no está involucrado en el caso. "Estoy desilusionado, decepcionado, nunca pensé esto de ella, nunca le vi una pizca de maldad. Ella sí era celosa, posesiva, pero nunca llegué a pensar que fuera capaz de algo así. Me da tristeza, me da pesar. No tenemos nada que ver", dijo.



Familia dice que en necropsia no hallaron al bebé

Por otro lado, la familia de la joven de 21 años, quien desapareció el pasado 16 de julio y luego fue hallada con varias heridas de arma cortopunzante, aseguró que en la necropsia no se registraba el bebé de la víctima, y que creen que el menor podría estar con vida. Cabe recordar que la mujer en estado de gestación fue encontrada en el kilómetro 3, vía La Buitrera, específicamente a orillas del río Meléndez.

Ante este panorama, la Personería de Cali "exigió celeridad en la investigación para identificar y capturar a los responsables de este crimen. Además, expresó “profunda preocupación por la información conocida directamente por sus familiares, tras los resultados de la necropsia practicada a María Camila Potosí, la cual evidenció que la bebé que esperaba no se encontraba en su vientre. Este nuevo hallazgo hace aún más urgente el esclarecimiento de los hechos y la ubicación de la recién nacida”.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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