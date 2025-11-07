Resultados de la Lotería de Medellín último sorteo del viernes 7 de noviembre: los números ganadores

Cómo ya es costumbre los viernes la Lotería de Medellín se prepara para un nuevo ganador. La transmisión estará disponible en vivo por Teleantioquia y también a través de las redes oficiales de la entidad en Facebook y YouTube, en su horario nocturno habitual de las 11:00 donde miles de seguidores esperan atentos para conocer los números ganadores.

El sorteo número 4808 hace parte del plan de premios de la Lotería de Medellín, que reparte un total de $42.000 millones, incluyendo un premio mayor de $16.000 millones.



Lotería de Medellín resultados EN VIVO viernes 7 de noviembre de 2025

Números ganadores : 6958

: 6958 Serie: 103

Plan de premios de la Lotería de Medellín

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín entrega múltiples premios secos o secundarios para quienes logren coincidencias parciales con el número o la serie ganadora. Así se distribuyen los principales premios:



2 premios secos de $1.000 millones.

2 premios secos de $700 millones.

2 premios secos de $500 millones .

. 6 premios secos de $100 millones.

7 premios secos de $50 millones.

10 premios secos de $20 millones.

15 premios secos de $10 millones.

Cada billete se divide en tres fracciones, los interesados pueden participar comprando una sola fracción por un valor de $7.000 o el billete completo por $21.000. Los ciudadanos colombianos y residentes del país que tengan la mayoría de edad podrán adquirir sus billetes en los puntos de venta oficiales son los loteros autorizados, terminales electrónicos Baloto, Gana o Paga Todo Para Todo y la página web Lottired.net.



¿Cómo puede reclamar los premios?

Si resultó ganador de alguno de los premios, estos son los pasos que debes seguir según el valor de la recompensa:



Premios hasta $5 millones: se pueden cobrar directamente en los puntos de venta autorizados o en la oficina principal de la Lotería de Medellín.

Premios superiores a $5 millones: El ganador debe comunicarse primero con la línea gratuita nacional 01 8000 941160 para recibir las instrucciones de cobro.Cabe destacar que el pago se hace por consignación bancaria.

para recibir las instrucciones de cobro.Cabe destacar que el pago se hace por consignación bancaria. Billetes: Puede reclamar la fracción o billete con su vendedor de confianza, si por el contrario compró en línea, puede reclamar su premio ingresando a la sección “Mis premios” en la página oficial de la Lotería.

Recuerde que todos los premios están sujetos a descuentos por impuestos: el 17% por impuesto al ganador y una retención del 20% si el valor del premio supera las 48 UVT, según la normativa brindada por la DIAN.

¿Cúal fue el número ganador del sorteo anterior?

El pasado viernes 31 de octubre se llevó a cabo el más reciente sorteo de la Lotería de Medellín, uno de los juegos de azar más tradicionales y esperados por los colombianos. De acuerdo con la información publicada en la página oficial de la entidad, el número 1279 de la serie 260 fue el afortunado ganador del gran premio mayor, convirtiendo a su poseedor en el nuevo millonario de la noche.

HEIDY CARREÑO

NOTICIAS CARACOL