Nequi estará suspendido durante 8 horas este fin de semana: fecha y hora exacta

La billetera digital Nequi, que ya cuenta con más de 26 millones de usuarios en Colombia, es una de la herramientas bancarias y financieras más populares en el país. La plataforma ha tomado fuerza desde su creación e incluso se acerca a la influencia en las finanzas de las personas de otros grandes bancos.

"Tenemos una amplia oferta de servicios financieros y no financieros, que le permiten a los usuarios pagar con la Tarjeta Nequi, traer dólares a través de PayPal, pagar servicios públicos, recargar el celular, recibir plata del exterior, comprar un seguro o un tiquete de bus, y mucho más", se lee en la página oficial de la billetera digital, que anunció que no estará disponible durante una franja horaria de este fin de semana.

El horario para el mantenimiento y actualización de la app se hace en un momento de poca afectación. "Sabemos que para los usuarios organizarse con sus gastos y la administración de tu dinero es muy importante, y que confían en nosotros para hacerlo. Por eso, les avisamos con días de antelación sobre nuestras jornadas de mantenimiento", han dicho desde la empresa en otras suspensiones programadas.



¿Cuándo es la suspensión del servicio de Nequi?

De acuerdo con un comunicado de la empresa a cargo de la billetera digital, la suspensión del servicio abarcará tanto el sábado como el domingo de este fin de semana. "Nuestro propósito es mejorar la relación de las personas con la plata y pa' lograrlo necesitamos tener nuestra tecnología siempre al día", se lee en el texto compartido.



La suspensión se dará desde las 11:40 p. m. de este sábado 8 de noviembre hasta las 7:40 a. m. del domingo 9 de noviembre. "Haremos una actualización y durante ese tiempo, Nequi no estará disponible. Mientras, puedes programarte, sacar antes algo de efectivo en cajeros Bancolombia o corresponsales, o tener otro medio de pago a la mano", explicaron en el texto.

Paso a paso para solicitar un crédito en Nequi

Nequi ofrece dos modalidades de crédito a través de su aplicación móvil: el crédito de consumo de bajo monto y el crédito de libre inversión. Ambos productos están disponibles para usuarios que cumplan con los requisitos establecidos por la plataforma, y se gestionan completamente en línea, sin necesidad de presentar documentos físicos ni acudir a oficinas. El proceso de solicitud es completamente digital y se realiza desde la aplicación móvil de Nequi. A continuación, se describe el procedimiento detallado:



Abrir la aplicación Nequi en el dispositivo móvil. Es necesario tener la sesión iniciada con la cuenta personal. Seleccionar la opción “Servicios”, luego “Finanzas” y finalmente “Créditos”. Si el usuario tiene un crédito preaprobado, este aparecerá en un banner destacado. Elegir “Crédito de Libre Inversión”. Esta opción permite solicitar montos superiores a $5 millones. Indicar el monto deseado, en este caso $5.000.000, y seleccionar el plazo de pago, que puede ser entre 1 y 60 meses. Es recomendable simular diferentes escenarios para conocer el valor aproximado de las cuotas mensuales. Leer cuidadosamente las condiciones del crédito, incluyendo la tasa de interés, el valor del seguro de vida, y la comisión de garantía. Estos costos se suman al valor total del crédito y se reflejan en las cuotas mensuales. Tomarse una selfie para validar la identidad. Este paso es obligatorio y forma parte del protocolo de seguridad de Nequi. Aceptar los términos y condiciones del crédito. Una vez confirmada la solicitud, Nequi realiza el análisis de aprobación.

Si el crédito es aprobado, el desembolso se realiza de manera inmediata en la cuenta Nequi del usuario. No es necesario acudir a oficinas ni presentar documentos físicos.

