En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
JULIANA GUERRERO
DESAFÍO SIGLO XXI
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Nequi estará suspendido durante 8 horas este fin de semana: fecha y hora exacta

Nequi estará suspendido durante 8 horas este fin de semana: fecha y hora exacta

La billetera digital Nequi tiene una suspensión programada para este fin de semana en la que no estará disponible durante 8 horas. Conozca los detalles y prográmese.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 8 de nov, 2025
Comparta en:
Nequi estará suspendido durante 8 horas este fin de semana: fecha y hora exacta
Imagen de referencia de Nequi.
Pexels/Nequi

Publicidad

Publicidad

Publicidad