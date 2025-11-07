Resultados Lotería de Santander: premios del último sorteo del viernes 7 de noviembre

Publicidad
La emoción vuelve este viernes 7 de noviembre de 2025 con el sorteo 5043 de la Lotería de Santander, uno de los juegos de azar más reconocidos del país. En esta edición, los jugadores tendrán la posibilidad de ganar un premio mayor de $6.000 millones, además de diferentes premios que sortea la entidad.
El evento, transmitido en directo desde la ciudad de Bucaramanga a las 11:00 p. m. por el Canal TRO y las plataformas digitales oficiales de la lotería, coincidió con el sorteo de la Lotería de Medellín, convirtiendo la jornada en una de las más esperadas por quienes esperan salir victoriosos.
A continuación los números ganadores correspondientes al sorteo de este viernes 7 de noviembre:
Los resultados oficiales pueden verificarse a través de los canales digitales y el sitio web de la Lotería de Santander, así como en los medios autorizados para la correcta difusión.
El plan de premios que maneja actualmente la Lotería de Santander reparte miles de millones en distintas categorías, brindando amplias oportunidades de ganar:
Además del premio mayor, la Lotería de Santander entrega reconocimientos a los jugadores que obtienen combinaciones cercanas al número ganador, tanto en la misma serie como en series diferentes.
Con la misma serie
En diferente serie
Jugar en la Lotería de Santander es muy sencillo, los billetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados o a través de plataformas digitales. Cada jugador selecciona una combinación de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, que puede ser escogida manualmente o de forma aleatoria. El costo del billete completo es de $18.000 y $6.000 únicamente la fracción.
Es indispensable que el ganador presente el billete en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que la entidad verificará su autenticidad antes de realizar el pago. Además, el proceso de cobro depende del monto obtenido:
HEIDY CARREÑO
NOTICIAS CARACOL