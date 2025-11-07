Resultados Lotería de Santander: premios del último sorteo del viernes 7 de noviembre

La emoción vuelve este viernes 7 de noviembre de 2025 con el sorteo 5043 de la Lotería de Santander, uno de los juegos de azar más reconocidos del país. En esta edición, los jugadores tendrán la posibilidad de ganar un premio mayor de $6.000 millones, además de diferentes premios que sortea la entidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El evento, transmitido en directo desde la ciudad de Bucaramanga a las 11:00 p. m. por el Canal TRO y las plataformas digitales oficiales de la lotería, coincidió con el sorteo de la Lotería de Medellín, convirtiendo la jornada en una de las más esperadas por quienes esperan salir victoriosos.

Resultados del sorteo EN VIVO de la Lotería de Santander 7 de noviembre

A continuación los números ganadores correspondientes al sorteo de este viernes 7 de noviembre:



Números ganadores : 9539

: 9539 Serie: 334

Los resultados oficiales pueden verificarse a través de los canales digitales y el sitio web de la Lotería de Santander, así como en los medios autorizados para la correcta difusión.



¿Cúales son los premios que ofrece la Lotería de Santander?

El plan de premios que maneja actualmente la Lotería de Santander reparte miles de millones en distintas categorías, brindando amplias oportunidades de ganar:



Premio mayor: $6.000 millones

1 seco de $1.000 millones

3 secos de $300 millones

4 secos de $200 millones

7 secos de $100 millones

10 secos de $50 millones

15 secos de $20 millones

17 secos de $10 millones

20 secos de $5 millones

Aproximaciones y premios adicionales de la Lotería de Santander

Además del premio mayor, la Lotería de Santander entrega reconocimientos a los jugadores que obtienen combinaciones cercanas al número ganador, tanto en la misma serie como en series diferentes.

Con la misma serie



Mayor invertido: 1 premio de $42.000.000.

Tres primeras, tres últimas o combinaciones similares: 9 premios de $33.000.000.

Dos primeras o dos últimas cifras: 81 premios de $6.000.000.

Última cifra del mayor: 891 premios de $256.655.

Serie del mayor: 8.828 premios de $21.687.

En diferente serie



Mayor y mayor invertido: 379 premios de $2.400.000.

Tres o dos cifras del mayor: premios entre $108.434 y $36.145.

Última cifra y secos en diferente serie: premios de $21.687.

¿Cómo participar en el sorteo de la Lotería de Boyacá?

Jugar en la Lotería de Santander es muy sencillo, los billetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados o a través de plataformas digitales. Cada jugador selecciona una combinación de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, que puede ser escogida manualmente o de forma aleatoria. El costo del billete completo es de $18.000 y $6.000 únicamente la fracción.

¿Es usted un ganador? Así puede reclamar su premio

Es indispensable que el ganador presente el billete en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que la entidad verificará su autenticidad antes de realizar el pago. Además, el proceso de cobro depende del monto obtenido:



Premios menores de $3 millones : pueden reclamarse en el punto de venta donde se adquirió el billete, con el lotero de confianza o con distribuidores oficiales.

: pueden reclamarse en el punto de venta donde se adquirió el billete, con el lotero de confianza o con distribuidores oficiales. Premios superiores a $3 millones: deben reclamarse directamente en la sede principal de la Lotería de Santander, ubicada en la Calle 36 No. 21-16, Bucaramanga. Para más información comuníquese al teléfono (607) 6852902, extensión 221.

HEIDY CARREÑO

NOTICIAS CARACOL