Resultados de la Lotería de Cundinamarca hoy, martes 9 de junio de 2026: números ganadores

La Lotería de Cundinamarca realiza este martes 9 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteos, luego de que la programación habitual fuera modificada debido al lunes festivo. Los participantes permanecen atentos a la publicación de los resultados oficiales para verificar si el número adquirido coincide con la combinación favorecida de esta edición.



Este tradicional juego de suerte y azar se mantiene como uno de los más reconocidos del país y cada semana reúne a quienes esperan conocer el resultado del premio mayor y las demás categorías contempladas dentro del plan de premios.

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Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 9 de junio de 2026

Una vez concluya el sorteo oficial correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados:



Número ganador: XXXX

XXXX Serie: XXX

Los resultados oficiales son divulgados por la entidad organizadora a través de sus canales autorizados una vez finaliza el proceso de extracción y validación.

Horario del sorteo

Aunque habitualmente la Lotería de Cundinamarca realiza sus sorteos los lunes en horario nocturno, en esta oportunidad la jornada fue trasladada al martes 9 de junio debido al festivo nacional que tuvo lugar el día anterior.



La modificación corresponde a un ajuste excepcional en la programación, por lo que los participantes deben estar atentos a la información emitida por la entidad para conocer los resultados oficiales y cualquier novedad relacionada con el desarrollo del sorteo.



¿Cuál es el plan de premios de la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca cuenta con un plan de premios encabezado por un premio mayor de 10.000 millones de pesos. Además, contempla otras categorías que amplían las posibilidades de obtener algún reconocimiento económico.

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Entre los principales premios se encuentran:



Premio Mayor de 10.000 millones de pesos.

Balsa Millonaria de 500 millones de pesos.

Tunjo de Oro de 300 millones de pesos.

Guaca Secreta de 100 millones de pesos.

Premios adicionales de 50, 20 y 10 millones de pesos.

Premios por aproximaciones y reintegros.

La entidad también contempla incentivos para quienes logren coincidencias parciales con los números sorteados, de acuerdo con las condiciones establecidas en el reglamento oficial.

¿Cómo se juega la Lotería de Cundinamarca?

Para participar es necesario adquirir un billete autorizado que incluye un número de cuatro cifras y una serie específica.

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El objetivo consiste en acertar exactamente ambas combinaciones anunciadas durante el sorteo oficial. Los jugadores pueden optar por comprar el billete completo o adquirir una o varias fracciones, según sus preferencias.

Los billetes son comercializados por distribuidores autorizados, loteros y plataformas habilitadas para la venta de juegos de suerte y azar en Colombia.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete original en buen estado, sin alteraciones, tachaduras o deterioros que puedan afectar su validez.

Generalmente, para iniciar el proceso de cobro se requiere:



Presentar el billete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos establecidos para premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen reclamarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben gestionarse directamente ante la entidad operadora.

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Recomendaciones para verificar los resultados

La organización recomienda consultar los números ganadores únicamente a través de canales oficiales y medios autorizados. Asimismo, aconseja conservar el billete hasta confirmar el resultado definitivo del sorteo.

Los ganadores cuentan con un plazo establecido por la normativa vigente para reclamar sus premios. Una vez vencido ese periodo, los recursos no cobrados son destinados a los fines definidos por la legislación colombiana para los juegos de suerte y azar.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co