Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto: números ganadores del último sorteo

Antes del cierre de la jornada de este lunes 6 de julio de 2026, la atención se concentra en los sorteos de la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto con Revancha, tres de los juegos de suerte y azar más consultados en Colombia. Una vez concluyan las transmisiones oficiales, las entidades responsables publicarán los números ganadores para que quienes adquirieron un billete o registraron una apuesta puedan verificar si su combinación resulta favorecida.



Las autoridades recuerdan que la validación de cualquier premio debe hacerse únicamente con la información divulgada por los canales oficiales de cada operador. Asimismo, recomiendan conservar el billete o el comprobante original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para reclamar un premio.

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Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto hoy, lunes 6 de julio de 2026

La jornada de este lunes reúne dos de las loterías tradicionales del país y un nuevo sorteo de Baloto con su modalidad Revancha. Tras finalizar cada extracción, estos serán los resultados oficiales:

Lotería de Cundinamarca

Número ganador: XXXX

XXXX Serie: XXX

Lotería del Tolima

Número ganador: 2318

Serie 031

Baloto

Números ganadores: XX - XX - XX - XX - XX

XX - XX - XX - XX - XX Superbalota: XX

Revancha

Números ganadores: XX - XX - XX - XX - XX

XX - XX - XX - XX - XX Superbalota: XX

¿Cómo funcionan estos sorteos de lotería y chance?

La Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima operan mediante billetes identificados con un número de cuatro cifras y una serie. Para obtener el premio mayor es necesario acertar ambas combinaciones en el mismo orden anunciado durante el sorteo oficial.



En el caso de Baloto, la dinámica consiste en seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16. También existe la modalidad Revancha, que participa con la misma combinación registrada por el jugador en un segundo sorteo realizado durante la misma jornada.



Todos estos juegos se desarrollan bajo estrictos mecanismos de supervisión establecidos para garantizar la transparencia del proceso y la correcta divulgación de los resultados.

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¿Cómo reclamar un premio si resulta ganador?

Si el resultado coincide con el número registrado en su billete o la apuesta realizada, el primer paso consiste en conservar el documento original sin alteraciones. Generalmente, para reclamar se requiere:

Presentar el billete o comprobante original en perfecto estado.

Su documento de identidad vigente.

vigente. Diligenciar los formularios exigidos cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que las sumas más altas deben tramitarse directamente ante la entidad operadora o el concesionario correspondiente. Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales establecidos por la legislación colombiana.

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Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales para evitar errores o información no validada. También aconsejan revisar con detenimiento el número, la serie o la combinación registrada antes de iniciar cualquier trámite.

El billete o comprobante original es el único documento válido para realizar el cobro, por lo que debe conservarse en perfecto estado y se debe evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería para reducir riesgos de fraude.

Finalmente, recuerde que los ganadores cuentan con un plazo legal de un año para reclamar sus premios. Una vez vencido ese término, el derecho al cobro expira de forma definitiva conforme a la normativa vigente en el país.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co