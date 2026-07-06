Davivienda anuncia horario especial en sus oficinas por partido de la Selección Colombia ante Suiza

La fiebre por el Mundial también llegó a las oficinas de Davivienda. Con motivo del partido que disputará la Selección Colombia frente a Suiza por los octavos de final, la entidad anunció un ajuste temporal en el horario de atención de sus sucursales para este martes 7 de julio.



Los clientes que tengan programados trámites presenciales deberán tener en cuenta esta modificación para evitar contratiempos. El banco informó que sus oficinas atenderán en una jornada especial, mientras que al día siguiente retomarán su operación habitual.

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¿Cuál será el horario de atención?

Davivienda informó que este martes sus oficinas prestarán servicio desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde.

La entidad precisó que el miércoles 8 de julio volverá a su horario habitual de atención, que de lunes a viernes es de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. o de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., dependiendo de la oficina. Los sábados, la mayoría de sucursales y centros de recaudo atienden entre 9:00 a.m. y 1:00 p.m.



Esto aplica para su red nacional de más de 500 oficinas de servicio, que supera las 580 al sumar la red de DAVIbank. Además, dispone de más de 700 corresponsales bancarios y 37 centros de recaudo y pago en el país.



Los canales digitales seguirán disponibles

Pese al cambio en el horario de las oficinas, los usuarios podrán seguir realizando sus operaciones a través de los canales habilitados por la entidad.

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Entre ellos se encuentran los cajeros automáticos y la aplicación de Davivienda que continuarán disponibles para que los clientes puedan efectuar sus transacciones durante la jornada.

Bancolombia también ajustó sus horarios

Davivienda no es la única entidad que ajustó su operación por el compromiso de la Selección Colombia. Bancolombia anunció que sus 562 sucursales en el país atenderán en jornada continua de 8:00 a.m. a 2:30 p.m.

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Según explicó el banco, la decisión busca que más de 12.500 empleados de oficinas puedan acompañar a la Selección Colombia durante el encuentro frente a Suiza.

Además, Bancolombia informó que sus demás canales seguirán operando con normalidad, entre ellos la app Mi Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas, la app Negocios, la Sucursal Virtual Negocios, los cajeros automáticos y los más de 28.000 corresponsales bancarios distribuidos en el país.

La Selección Colombia se enfrentará a Suiza por los octavos de final del Mundial este martes 7 de julio a las 3:00 p.m. de la tarde. El equipo colombiano llega a esta instancia luego de vencer 1-0 a Ghana en su anterior compromiso. Si derrota al conjunto suizo, avanzará a los cuartos de final del torneo.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co