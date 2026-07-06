Resultados de la Caribeña Noche del 6 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

La Caribeña Noche realiza este lunes 6 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una de las modalidades de chance con mayor reconocimiento en Colombia. Como ocurre cada noche, el operador desarrolla la extracción bajo estrictas normas de control. Una vez finaliza el proceso, publica los resultados oficiales para que quienes registraron una jugada puedan verificar de forma rápida si su combinación fue la ganadora.



Este sorteo hace parte de las apuestas permanentes y se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Gracias a su frecuencia, permite consultar una nueva combinación ganadora cada jornada, ofreciendo distintas modalidades de premiación de acuerdo con el tipo de apuesta realizada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales del operador y conservar el comprobante de la apuesta en buen estado hasta confirmar si el número registrado coincide con el resultado del sorteo.

Resultados de Caribeña Noche del 6 de julio de 2026

Una vez concluya la extracción correspondiente a este lunes, estos serán los números de la suerte:



Número ganador: 7883

7883 Quinta cifra: 3

Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, se recomienda que usted revise cuidadosamente que las cuatro cifras y la modalidad registrada en el comprobante coincidan exactamente con la combinación oficial anunciada por el operador.



¿Cómo funciona Caribeña Noche?

La Caribeña Noche pertenece a la modalidad de chance o apuesta permanente. Para participar, cada persona selecciona una combinación de cuatro cifras comprendida entre el 0000 y el 9999, define el valor de la jugada y registra la apuesta en un punto de venta autorizado o en las plataformas habilitadas.



Durante la extracción se obtiene un número ganador de cuatro cifras y una quinta cifra complementaria, utilizada en determinadas modalidades del juego. El monto apostado puede ajustarse al presupuesto de cada participante, respetando los valores mínimos permitidos.

Publicidad

Esta modalidad mantiene una programación diaria, lo que permite participar de forma continua durante toda la semana.

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

La Caribeña Noche realiza su sorteo todos los días del año. Habitualmente, de lunes a sábado la extracción se lleva a cabo en horario nocturno, mientras que los domingos y algunos días festivos puede realizarse en un horario diferente definido por el operador.

Publicidad

Al finalizar el sorteo, los resultados oficiales son publicados a través de las plataformas autorizadas para facilitar la consulta de la combinación ganadora.

Plan de premios de Caribeña Noche

El esquema de pagos contempla diferentes categorías de premiación según la cantidad de cifras acertadas y el dinero invertido:

Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinado: entrega 308 veces el valor jugado.

entrega 308 veces el valor jugado. Tres cifras directo: paga 400 veces el monto apostado.

paga 400 veces el monto apostado. Dos cifras (pata): entrega 50 veces el valor de la apuesta.

entrega 50 veces el valor de la apuesta. Una cifra (uña): paga cinco veces el monto registrado.

El premio final dependerá del tipo de jugada realizada y del valor consignado en el comprobante al momento de efectuar la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada resulta favorecida, será indispensable conservar el tiquete original, ya que constituye el único documento válido para realizar el proceso de cobro. Generalmente, para reclamar un premio se requiere:

Publicidad

Presentar el comprobante original sin tachaduras, alteraciones o deterioro.

Su documento de identidad vigente.

vigente. Cumplir con los requisitos establecidos cuando el premio corresponda a una cuantía mayor.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados por el operador, mientras que los montos superiores deben tramitarse directamente en las oficinas correspondientes. Además, las sumas reconocidas están sujetas a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales contemplados por la legislación colombiana.

Las autoridades recuerdan que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Una vez transcurre ese periodo, el derecho al cobro expira de forma definitiva. También aconsejan proteger el comprobante de la humedad, evitar cualquier alteración del documento y no compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería para reducir el riesgo de posibles fraudes.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co