Resultados de Super Astro Luna del 6 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

El Super Astro Luna realiza este lunes 6 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, uno de los juegos de suerte y azar con mayor presencia en Colombia. Al finalizar la extracción oficial, el operador publica la combinación ganadora para que quienes registraron su jugada puedan verificar de forma rápida si el número y el signo del zodiaco coinciden con los de la jornada.

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Este juego se desarrolla todos los días del año bajo estrictas normas de control para garantizar la transparencia. Una vez concluye la extracción, los resultados oficiales son divulgados a través de las plataformas autorizadas, permitiendo a los participantes consultar la información de manera segura.

Las autoridades recomiendan conservar el comprobante de la apuesta hasta confirmar el resultado y verificar los datos únicamente mediante los medios oficiales habilitados por el operador.



Resultados de Super Astro Luna del 6 de julio de 2026

Tras concluir el sorteo correspondiente a este lunes, estos serán los números de la suerte:



Número ganador: 9516

9516 Signo zodiacal: Tauro

Si participó en esta edición, revise cuidadosamente que tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal registrados en su comprobante coincidan exactamente con la combinación anunciada oficialmente.



¿Cómo funciona Super Astro Luna?

Super Astro Luna es un juego que combina un número de cuatro cifras, comprendido entre el 0000 y el 9999, con uno de los doce signos del zodiaco.

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Los tiquetes pueden adquirirse en los puntos de venta autorizados y en las plataformas virtuales habilitadas por el operador. El monto apostado es definido por cada participante dentro de los límites permitidos. La mecánica contempla diferentes categorías de premiación, dependiendo del nivel de coincidencia con el resultado oficial del sorteo.

¿A qué hora juega Super Astro Luna?

El sorteo de Super Astro Luna se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Habitualmente, de lunes a sábado la extracción se lleva a cabo en horario nocturno, mientras que los domingos y algunos días festivos el horario puede variar de acuerdo con la programación establecida por el operador.

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Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales son publicados en los canales autorizados para facilitar la consulta inmediata de los participantes.

Modalidades de premios

El plan de premios de Super Astro Luna contempla diferentes categorías según el nivel de acierto obtenido y el dinero invertido:

Cuatro cifras y signo zodiacal: paga hasta 42.000 veces el valor apostado.

paga hasta 42.000 veces el valor apostado. Tres últimas cifras y signo zodiacal: entrega 1.000 veces el valor de la apuesta.

entrega 1.000 veces el valor de la apuesta. Dos últimas cifras y signo zodiacal: paga 100 veces el monto jugado.

El valor final del premio dependerá de la modalidad seleccionada y de los datos registrados al momento de realizar la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio?

Si el resultado coincide con la combinación registrada en su comprobante, es indispensable conservar el tiquete original, ya que constituye el único documento válido para realizar cualquier proceso de cobro. Generalmente, para reclamar se requiere:

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Presentar el comprobante original en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones.

Su documento de identidad vigente.

vigente. Cumplir con los requisitos adicionales cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que los montos superiores deben reclamarse directamente ante las oficinas del operador. Además, las sumas reconocidas están sujetas a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales establecidos en la legislación colombiana.

Las autoridades recuerdan que el plazo legal de un año es el límite para reclamar un premio. Una vez vence ese término, el derecho al cobro expira de forma definitiva. Por seguridad, proteja el documento del deterioro y evite compartir fotografías completas del tiquete en internet.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co