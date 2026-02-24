Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 24 de febrero de 2026: números ganadores

La Lotería de la Cruz Roja realiza este martes 24 de febrero de 2026 su tradicional sorteo semanal, una jornada que mantiene la expectativa de miles de apostadores en Colombia que siguen atentos la revelación del número y la serie favorecida con la ilusión de obtener uno de los premios mayores.



Este sorteo se caracteriza por su enfoque solidario, ya que los recursos obtenidos contribuyen al financiamiento de programas humanitarios, atención en salud y respuesta a emergencias que adelanta la Cruz Roja Colombiana en diferentes regiones del país, fortaleciendo su labor social y de asistencia a poblaciones vulnerables.



Resultados EN VIVO de la Lotería de la Cruz Roja

El sorteo se desarrolla bajo la supervisión de las autoridades competentes y se transmite EN VIVO a partir de las 10:55 p.m. por televisión y a través de las plataformas digitales oficiales autorizadas, lo que permite a los jugadores conocer en tiempo real la extracción de balotas y la validación de los resultados.



Número ganador: Por definir

Por definir Serie: Por definir

Una vez finalizado el proceso y verificada la legalidad del sorteo, la entidad publica los resultados oficiales correspondientes a la jornada. Se recomienda a los participantes contrastar su billete únicamente con la información divulgada por los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



¿Cuál es el plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja?

Para este sorteo, la Lotería de la Cruz Roja ofrece un atractivo esquema de incentivos que incrementa las probabilidades de ganar, encabezado por un premio mayor multimillonario y acompañado por una variada estructura de premios secos y reconocimientos adicionales por aproximaciones.

Entre los incentivos más destacados se encuentran:



Premio mayor: $10.000 millones

Un premio seco de $200 millones

Cuatro premios secos de $100 millones

Diez premios secos de $30 millones

Quince premios secos de $20 millones

Veinte premios secos de $10 millones

Este plan se complementa con premios por aproximación que reconocen diferentes combinaciones de cifras, incluso si no se acierta el número completo con la serie, lo que amplía significativamente las oportunidades de resultar favorecido.



Premios por aproximación

Los participantes también pueden obtener incentivos por coincidencias parciales en categorías como número ganador con diferente serie, tres primeras cifras, dos primeras y última cifra, tres últimas cifras, dos primeras cifras, dos últimas cifras y última cifra.

Estas modalidades permiten que más jugadores accedan a premios y consolidan este sorteo como uno de los más competitivos dentro del calendario semanal de loterías en Colombia.



¿Cómo jugar y reclamar los premios?

El billete completo tiene un valor de $15.000 y se divide en tres fracciones de $5.000 cada una. Puede adquirirse en puntos autorizados en todo el país o a través de plataformas digitales habilitadas por la entidad.



En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete original en buen estado y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales. Los premios mayores deben reclamarse directamente ante la Lotería de la Cruz Roja, presentando el documento de identidad y cumpliendo con las retenciones legales vigentes en Colombia.



Con el sorteo de hoy, martes 24 de febrero de 2026, la Lotería de la Cruz Roja continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y solidarios del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que confían en que la suerte les sonría en esta nueva jornada.

