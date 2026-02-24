Adulta mayor falleció mientras esperaba medicamentos en centro de dispensación en Cúcuta

Un lamentable hecho se registró en la mañana de este martes en la ciudad de Cúcuta, donde una mujer de la tercera edad falleció luego de desplomarse en un punto de dispensación de medicamentos de Cafam, al que había acudido para reclamar insumos médicos para ella y su familia.



La víctima es identificada como Cecilia Quintero de 70 años, quien, según testigos presenciales y registros audiovisuales difundidos en redes sociales, llevaba varias horas esperando la entrega de medicamentos cuando manifestó sentirse mal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En un video captado por un medio local, la mujer ofreció declaraciones relacionadas con las dificultades para acceder a los insumos de salud que requería su núcleo familiar. Minutos después, mientras el reportero entrevista a otra persona, se escucha a la adulta mayor decir: “Me va a dar un infarto”, tras lo cual se desploma repentinamente.

De inmediato, personas que se encontraban en el lugar intentan auxiliarla y brindar primeros auxilios mientras se solicita asistencia médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos iniciales, la mujer fallece en el sitio, generando conmoción entre los usuarios que aguardaban en la fila del establecimiento.



El corresponsal de Noticias Caracol en la región, Richard Quiñónez, explicó que durante la entrevista previa al colapso, Cecilia Quintero señaló que se encontraba reclamando pañales para su hijo en condición de discapacidad y que, desde septiembre, no los recibía. Asimismo, expuso que su esposo, paciente cardíaco, y ella, quien padecía una enfermedad renal, también presentaban dificultades para acceder a los medicamentos formulados.



De acuerdo con la información conocida, la mujer estaba afiliada a Nueva EPS, entidad que en los últimos meses ha sido objeto de cuestionamientos por demoras en la entrega de medicamentos y atención a pacientes, situación que incrementa la sensibilidad frente a este caso.



¿Qué dijo Cafam ante la muerte de Cecilia Quintero?

Tras el suceso, la entidad emitió un comunicado oficial en el que lamenta lo ocurrido y expresa sus condolencias a los familiares de la usuaria fallecida. En el documento, señala: “Droguerías Cafam lamenta el fallecimiento de la Señora Quintero, ocurrido hoy 24 de febrero de 2026 en el Punto de Dispensación Cafam Caobos, en Cúcuta, mientras realizaba el trámite de reclamación de medicamentos en nuestras instalaciones”.

Publicidad

La organización también asegura que activó de inmediato los protocolos de atención: “Desde el primer instante, nuestro equipo activó los protocolos establecidos para brindar atención inmediata, solicitando la asistencia de los servicios de emergencia”. Añade que, con base en la información disponible hasta el momento, “no se evidenció ninguna situación irregular con nuestros funcionarios durante la atención”.

En el comunicado, Cafam subraya que el hecho continúa en proceso de verificación y que no es la entidad competente para pronunciarse sobre las causas del fallecimiento, por lo que espera que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. “Confiamos plenamente en que, después de la debida investigación, las autoridades competentes se encargarán de esclarecer la situación”, puntualiza.

Publicidad

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con la seguridad y la calidad del servicio, y solicita respeto por la privacidad de la familia en medio de este momento de duelo. Entretanto, el caso genera un amplio debate en el país sobre las condiciones de atención en la entrega de medicamentos y las largas esperas que, según usuarios, enfrentan con frecuencia los pacientes del sistema de salud.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co