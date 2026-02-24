El sicario colombiano que podría suceder a 'El Mencho' en cartel mexicano Jalisco Nueva Generación

El ejército mexicano abatió el domingo a Nemesio Oseguera "El Mencho", fundador y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el capo más poderoso de México y por quien Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares. Oseguera, de 59 años, resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco (oeste). Murió poco después cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México. El CJNG tuvo una violenta reacción con bloqueos de carreteras y quema de vehículos en Jalisco -sede del cartel- y en otros estados del país. Células del cartel incendiaron negocios y provocaron terror entre la población.

La reacción generada tras el operativo puso de relieve el amplio poder que mantiene el cartel en distintas regiones de México, con presencia tanto en negocios legales como ilegales. Evidenció también su amplia estructura y capacidad de movilización. La respuesta brutal del cartel reavivó incógnitas sobre el futuro de la organización criminal y los posibles escenarios que podrían abrirse tras este episodio.



El "Mencho" fundó este cartel en 2009 y, según expertos, es una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de México. El capo fallecido era uno de los mayores responsables del tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos, según el gobierno de ese país. "Es ciertamente una de las organizaciones más poderosas en México en términos de capacidad militar, en capacidad de reclutamiento y de armas", dice a la AFP David Mora, experto del centro de análisis Crisis Group.



Los negocios del cartel se extendieron a otras actividades criminales como la extorsión, el robo de gasolina y el tráfico de personas, según la agencia antidrogas estadounidense (DEA), delitos que le dejan un fuerte ingreso y una gran capacidad económica. El CJNG se ha caracterizado por mostrarse "siempre dispuesto a desafiar al gobierno mexicano", señala.

Muchas veces difundió imágenes de sus sicarios presumiendo armamento y vehículos blindados, además de atentar en 2020 contra el actual secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, cuando este era el zar de la policía en la capital. También estuvo en noviembre detrás del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. "En su narrativa siempre están muy dispuestos a desafiar y a mostrar su capacidad operativa (...). No son tímidos de entrar en ataques muy políticos como el de García Harfuch", dice Mora.



¿Un sicario colombiano podría ser uno de los sucesores?

Nemesio Oseguera era un líder criminal al estilo al estilo de Joaquín "Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, encarcelados en Estados Unidos. Tenía una presencia omnipresente en el CJNG y no tenía sucesores claros. Según expertos, el CJNG se había empoderado, tras el debilitamiento del cártel de Sinaloa por sus guerras intestinas. Su hijo mayor, conocido como "El Menchito", fue condenado el año pasado en Estados Unidos a cadena perpetua.

Los posibles escenarios son que el cartel siga haciendo negocios sin su líder o que entre en una guerra intestina por su liderazgo. En caso de una guerra interna "tendríamos un incremento de la violencia homicida", dice el experto en seguridad David Saucedo. "Al no haber una sucesión directa, se crea un vacío de poder que abre la posibilidad de generar reacomodos violentos dentro de la organización", explica el analista de Crisis Group.

Pero han surgido otras versiones. Una de ellas es que un sicario colombiano podría ser uno de los tres sucesores de Oseguera. Se trata de Carlos Andrés Rivera Varela, quien nació en la ciudad de Cali y cuyo alias es La firma, por quien el FBI ofrece una recompensa de hasta 245.000 dólares, que son unos 900 millones de pesos colombianos. Alias La firma está acusado por Estados Unidos de lavar cientos de millones de dólares para ese cartel mexicano y proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Rivera Varela, quien nació el 19 de junio de 1986, tiene doble ciudadanía colombiana y mexicana. También se le conoce con los alias de El Colombiano, "More" y "Morro".

Cabe señalar que el poder del (CJNG) llegó a Colombia desde hace unos años. Inicialmente su objetivo era apoderarse de toda la cadena de tráfico de cocaína, pero los narcos colombianos lo impidieron y terminaron formando una alianza. Alias El Mencho y su grupo criminal se ubicaron en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y algunos puntos de la Costa Pacífica, donde hicieron alianzas con las extintas Farc, el Clan del Golfo, los Pachenca y narcos de Medellín y Cali.

InSight Crime, que analiza la situación de seguridad en la región, detalla que el CJNG, a nivel internacional, "tiene contactos en toda Suramérica, en Colombia, Perú y Bolivia, así como en Estados Unidos, Canadá, Australia, China y el Sudeste Asiático". Sus investigaciones han encontrado que sus nexos en el exterior más importantes están en Guatemala, "específicamente con grupos de narcotraficantes como los Huistas, que le ayudan a controlar parte de la cadena de suministro del tráfico de cocaína y drogas sintéticas hacia México y Estados Unidos".

