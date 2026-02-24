Resultados de Lotería de la Cruz Roja y del Huila: premios último sorteo martes 24 de febrero

La Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila realizan este martes 24 de febrero de 2026 sus sorteos habituales, manteniendo en expectativa a miles de jugadores que esperan conocer las combinaciones ganadoras del premio mayor y los incentivos secundarios. Ambas loterías forman parte de los sorteos tradicionales del país y concentran la atención de apostadores en distintas regiones de Colombia.



Las transmisiones se desarrollan EN VIVO en horario nocturno a través de Canal 1 y de las plataformas digitales oficiales de cada entidad, bajo supervisión de Coljuegos, lo que garantiza la transparencia del proceso y la legalidad de los resultados publicados.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, 24 de febrero de 2026

Una vez finaliza el sorteo oficial, la entidad divulga la combinación ganadora correspondiente al premio mayor junto con los resultados de los premios secos y aproximaciones.



Número ganador:

Serie:

Se recomienda a los jugadores verificar el billete únicamente a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

Premio mayor: $10.000 millones

Un premio seco de $200 millones

Cuatro premios secos de $100 millones

Diez premios secos de $30 millones

Quince premios secos de $20 millones

Veinte premios secos de $10 millones

Resultados de la Lotería del Huila hoy, martes 24 de febrero de 2026

De forma paralela, la Lotería del Huila lleva a cabo su sorteo semanal con un premio mayor de $2.000 millones, cuyos resultados se publican tras la validación oficial de la entidad.



Número ganador:

Serie:

El sorteo se desarrolla inmediatamente después del de la Cruz Roja y mantiene la vigilancia de las autoridades competentes para asegurar la transparencia del proceso.



Plan de premios de la Lotería del Huila

Última cifra del número ganador: $144.578

Dos primeras cifras: $2.710.843

Dos últimas cifras: $2.710.843

Tres primeras cifras: $14.909.639

Dos primeras y última cifra: $11.295.181

Tres últimas cifras: $11.295.181

Premio mayor en cualquier orden: $5.421.687

Los montos varían según el tipo de acierto y se entregan de manera proporcional a la fracción adquirida.



¿Cómo reclamar los premios?

Los billetes pueden adquirirse en puntos autorizados o en plataformas digitales oficiales. En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete en perfecto estado y presentar el documento de identidad para reclamar el premio en las sedes correspondientes.

Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a retenciones legales vigentes, conforme a la normativa colombiana.Con los sorteos de este martes 17 de febrero de 2026, la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila mantienen viva la tradición y la expectativa de miles de apostadores que confían en que la suerte esté de su lado.

