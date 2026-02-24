Diana Ospina llegó caminando a un CAI tras ser abandonada en vía por secuestradores: hablan policías

Durante la noche de este lunes una patrulla de la Policía Nacional trasladó a su casa en el occidente de Bogotá a Diana Ospina, la mujer que estuvo secuestrada durante más de 40 horas en confusos hechos luego de salir de Theatron, una discoteca ubicada en la localidad de Chapinero. El caso se remonta a la madrugada del domingo 22 de febrero, cuando Diana salió de ese bar después de celebrar el cumpleaños de una amiga. En videos de cámaras de seguridad la mujer aparece con una amiga y se les ve buscando transporte para regresar a sus casas. Se abrazan. La amiga de Diana toma su carro, pero ella se queda sola a la espera del suyo. El vehículo no llega. Diana entonces camina unos metros hacia la otra calle y allí aborda un taxi que estaba parqueado en la vía.

El registro de la cámara de seguridad deja ver cuando Diana le toma una foto a la placa del taxi, se sube y emprende el camino a su casa. Pasada la 1 a.m., otra cámara de seguridad toma el momento cuando el taxi en el que se moviliza Diana llega al barrio donde ella vive. Aparecen entonces en la grabación dos taxis. El primero, el que Diana tomó, de placas ESN170. Y el segundo, que va detrás, se mueve por la vía sin las luces encendidas. En cuestión de segundos todo dio un giro. Diana llega a la puerta de su casa en el taxi que había tomado, pero antes de que se detenga ese vehículo dos hombres se bajan del segundo taxi y a toda prisa abordan el primero por las puertas traseras, donde la mujer iba sentada. El vehículo arranca y Diana es retenida contra su voluntad.



Las autoridades presumen que Diana fue víctima de un paseo millonario, pues sus cuentas bancarias registran hoy retiros millonarios entre el domingo y el lunes. Su familia, desesperada, emprendió una búsqueda que concluyó en la noche de este lunes, cuando Diana, en un estado de desorientación, llegó caminando al CAI Mirador, en la vía que de Bogotá conduce al municipio de Choachí, en Cundinamarca. Cuando Diana llegó al CAI, en medio de una fuerte lluvia en esa zona, les dijo a los policía que había sido secuestrada y que, al parecer, dos grupos delincuenciales la retuvieron. Incluso, afirmó haber estado retenida en una casa.



Noticias Caracol habló con los policía que se encontraban en ese CAI en la noche de este lunes y que la recibieron en un primer momento. Diana les dijo que entrada la noche la llevaron hacia los cerros y la abandonaron en plena vía. Vehículos que transitaban por la zona hacia el cerro de Guadalupe alertaron a la Policía que hacia las 9:30 p.m. caminaba sola por la vía. "Ella manifiesta que hace un rato la habían abandonado. Ella empieza a caminar y llega al CAI. De inmediato, nos dirigimos al sitio a verificar que encontrábamos en el sitio. Era una noche bastante lluviosa, sola por el sector. Al llegar acá no encontramos alguna evidencia o elemento de la señora", le contó a este noticiero el intendente Rafael Wilches, comandante del CAI Mirador.

Casi a las 10 p.m. Diana Ospina llegó al CAI Mirador de la Policía Nacional. Cuentan los testigos que ella ingresó al CAI y fue recibida por el comandante del CAI, el intendente Wilches, quien afirmó que en ese momento no tenía claro de quién se trataba. "En el momento no. Pensamos que era una señora que estaba buscando ayuda. Lo que hace es abrazarnos y decirnos que la ayudemos", contó el intendente, que agregó que Diana llegó al CAI "mojada, un poco sucia por el clima, pues la noche estaba con bastante lluvia", al tiempo que aclaró que la mujer "no llegó con ninguna pertenencia". Más tarde, fue trasladada a su casa y allí de reencontró con su familia.

Las autoridades siguen detrás del rastro de los responsables. Por lo pronto, se sabe que el dueño de los dos taxis involucrados en el secuestro y robo se presentó ante las autoridades y aseguró no estar involucrado en los hechos. El hombre entregó los datos de sus conductores quienes son investigados por las autoridades. El taxi que inicialmente tomó Diana, por ejemplo, está adscrito a una empresa Transportes arroba. Una vez difundida la imagen de la compañía esta hizo la trazabilidad del carro certificando que efectivamente está registrado con ella y contactó a su dueño..

Sobre el taxi que se llevó a Diana se conoce que fue vendido varias veces y ofertado en paginas de automotores, que al vehículo le impusieron cinco infracciones entre 2024 y 2025 a nombre de tres conductores diferentes. La más reciente fue en junio del año pasado. Ademas, según la empresa a la que está vinculado, el propietario del vehículo no cumplió con la renovación de la tarjeta de operación en enero. La Policía hace trazabiliad de la placa para conocer recorridos, ubicaciones y el historial completo del vehículo. Un fiscal del Gaula, además, analiza los datos suministrados por el propietario de los dos taxis,entre ellos si los conductores que los manejaban en la noche del sábado son los mismos que el dueño asegura haber contratado.

