¿A qué productos de Ecuador le impuso Colombia aranceles recíprocos del 30%?

Colombia impuso a partir de este 24 de febrero los aranceles recíprocos a Ecuador del 30% como respuesta a una medida similar que tomó ese país.

Con el decreto 0170 del 20 de febrero de 2026 ya publicado en el diario oficial, se convierte en una norma en plena vigencia a partir de ahora.

Además de los aranceles recíprocos, el Gobierno de Gustavo Petro impone una “restricción al ingreso de mercancías proveniente de Ecuador por las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Ipiales y de Puerto Asís (...) por razones de seguridad nacional de la República de Colombia". El incumplimiento de esta medida “dará lugar a la aprehensión de las mercancías y del medio de transporte en que estén siendo transportadas”, señala.



La medida responde al gravamen anunciado el pasado 21 de enero por Ecuador y que comenzó a regir el 1 de febrero, mediante el cual ese país fijó una sobretasa del 30% a las importaciones procedentes de Colombia al considerar insuficientes sus acciones para combatir de manera conjunta el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera. (Lea también: Capturan a 9 presuntos disidentes en Ecuador, que insiste en la falta de compromiso de Colombia)



Según el decreto publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, esa sobretasa constituye un "incumplimiento flagrante" del Acuerdo de Cartagena, que rige el comercio entre los países de la Comunidad Andina, y ha afectado de manera sustancial las condiciones normales de acceso al mercado, con consecuencias negativas para las exportaciones colombianas.

La decisión formaliza y amplía la respuesta que Colombia había anunciado semanas atrás, cuando informó de la imposición de gravámenes a decenas de productos ecuatorianos, como consecuencia de la creciente tensión comercial.

La disputa ha derivado además en otras medidas cruzadas, como la suspensión temporal del suministro de electricidad desde Colombia y el aumento por parte de Ecuador de la tarifa para transportar crudo colombiano por sus oleoductos. (Lea también: ¿Por qué Ecuador elevó en 900% la tarifa de transporte de petróleo colombiano? Respuesta de ministra)

En paralelo, Ecuador presentó reclamos contra Colombia ante la Comunidad Andina (CAN), mientras su ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, defendió el arancel impuesto por Quito por razones de seguridad fronteriza, aunque aseguró que el diálogo sigue abierto. (Lea también: Ecuador y Colombia no consiguen solución a guerra comercial tras primera reunión en Quito)



Los productos ecuatorianos que tendrán impuesto

La norma precisa que el arancel se aplicará a 23 partidas arancelarias desagregadas en 73 productos, que abarcan insumos agrícolas, alimenticios e industriales.



Sobre los productos agrícolas cobija el arroz, diferentes variedades de frijol, plátano, bananos, azúcar y cacao, así como diversas conservas y aceites de pescado.

Entre insumos químicos incluye el alcohol etílico, insecticidas, fungicidas y desinfectantes.

También minerales como bentonita, productos plásticos como sacos y bolsas, envases como bombonas, botellas y frascos y artículos similares.

Otros productos industriales como papel, cartón, neumáticos de vehículo, calzado, impermeables y productos de tubería, de hierro y de acero.

