Resultados de la Lotería de la Cruz Roja último sorteo martes 18 de noviembre: números ganadores

Este martes 18 de noviembre de 2025, se celebrará un nuevo sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, uno de los eventos más esperados por los aficionados a las loterías del país. La transmisión en vivo comenzará a las 10:55 p.m. y podrá ser seguida a través del Canal 1, así como en las plataformas digitales oficiales de la lotería, incluyendo su cuenta de Facebook. Este evento coincidirá con el sorteo de la Lotería del Huila, que también se llevará a cabo esa noche en sus canales autorizados.
Para participar, los jugadores deberán seleccionar una combinación de cuatro cifras, que van desde el 0000 hasta el 9999. Además del gran premio principal, se entregarán premios adicionales y recompensas a quienes logren acertar aproximaciones al número ganador. Los ingresos generados por la Lotería de la Cruz Roja se destinan a apoyar sus programas de ayuda humanitaria, ya que esta institución es sin fines de lucro.
El sorteo de esta jornada ofreció un premio mayor de 7.000 millones de pesos. Hasta el momento, el número y la serie ganadores del premio mayor fueron anunciados de la siguiente manera:
Además del premio mayor, la Lotería de la Cruz Roja entrega múltiples premios secundarios o secos, distribuidos de la siguiente manera:
El valor de estos premios puede consultarse en detalle en el sitio web de la lotería, donde se presenta el plan de premios oficial y el cálculo del valor neto después de impuestos. A esto se suman premios por aproximación al número mayor, lo cual amplía las probabilidades de obtener alguna ganancia. Entre las aproximaciones, se destacan:
La Lotería de la Cruz Roja está disponible en todo Colombia gracias a una extensa red de puntos de venta, lo que facilita a los jugadores la compra de boletos en cualquier parte del país. Esta distribución también genera empleo para miles de personas que participan en la comercialización de los billetes. Cada billete completo está dividido en tres fracciones, y su precio es de 15.000 pesos. Para aquellos que prefieren realizar una inversión más baja, también es posible adquirir una fracción por 5.000 pesos.
Si desea conocer los puntos de venta autorizados más cercanos, puede consultar el sitio web oficial de la Lotería de la Cruz Roja. En caso de ser afortunado ganador, es necesario presentar el billete original, en buen estado y sin alteraciones, en la oficina correspondiente de tu región para reclamar el premio.
El trámite para reclamar la recompensa en caso de ganar el premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja debe realizarse de forma presencial. El ganador debe acudir con su cédula de ciudadanía a la sede principal de la entidad, ubicada en Bogotá, Avenida Carrera 68 No. 68B-31. Los resultados oficiales pueden consultarse en el boletín publicado en el sitio web de la lotería, en sus redes sociales, en los puntos de venta autorizados o llamando al (1) 3115432, opción 0 o extensión 100.
Es importante tener presente que los premios que superen las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) están sujetos a una retención en la fuente del 20%. El monto neto que recibirá el ganador puede verificarse en el plan de premios oficial de la entidad. Antes del sorteo, se recomienda comprobar que el billete sea auténtico revisando cuidadosamente:
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co