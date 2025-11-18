Resultados de la Lotería del Huila último sorteo del martes 18 de noviembre: los números ganadores

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La próxima edición de la Lotería del Huila se realizará el martes 18 de noviembre de 2025, con transmisión en directo desde las 11:00 p. m. a través de Canal 1 y de los canales digitales oficiales de la entidad, incluida su página de Facebook. Para esta ocasión, el sorteo trae un premio mayor de 2.000 millones de pesos, además de múltiples premios secos y pagos por aproximaciones al número ganador.
Como es costumbre, el juego se efectuará justo después del sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, ambos bajo la verificación de Coljuegos. La Lotería del Huila, creada en 1994 luego de la liquidación de la antigua Beneficencia del Huila, mantiene su misión de generar recursos para fortalecer el sistema de salud del departamento. El billete completo tiene un valor de 15.000 pesos, aunque los participantes pueden adquirir fracciones, cuyo premio se calcula proporcionalmente al valor comprado.
El sorteo de esta jornada ofreció un premio mayor de 2.000 millones de pesos. Hasta el momento, el número y la serie ganadores del premio mayor fueron anunciados de la siguiente manera:
La Lotería del Huila ofrece una amplia gama de premios adicionales además de la recompensa principal, destinados a los jugadores que acierten cifras o combinaciones cercanas al número ganador. Los llamados premios secos se otorgan a quienes acierten con números específicos cercanos al principal, mientras que las aproximaciones permiten obtener premios de distintos valores, dependiendo de la cantidad de cifras coincidentes. Estos son los premios adicionales correspondientes al sorteo del 30 de septiembre de 2025:
Es importante tener en cuenta que, además del sorteo regular de la Lotería del Huila, los participantes deben estar atentos a los sorteos especiales, los cuales en ocasiones coinciden con días festivos. En estos casos, la lotería ajusta las fechas para asegurar que los sorteos se realicen en los días hábiles siguientes, garantizando así su continuidad y transparencia.
Tiene varias alternativas para obtener su billete y entrar en el sorteo:
Para reclamar el premio mayor, se deben seguir los siguientes pasos:
La Lotería del Huila recomienda estar atento a los sorteos especiales, cuya fecha puede ajustarse en días festivos, para garantizar la transparencia y continuidad de las jornadas.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co