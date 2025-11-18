Resultados de la Lotería del Huila último sorteo del martes 18 de noviembre: los números ganadores

La próxima edición de la Lotería del Huila se realizará el martes 18 de noviembre de 2025, con transmisión en directo desde las 11:00 p. m. a través de Canal 1 y de los canales digitales oficiales de la entidad, incluida su página de Facebook. Para esta ocasión, el sorteo trae un premio mayor de 2.000 millones de pesos, además de múltiples premios secos y pagos por aproximaciones al número ganador.

Como es costumbre, el juego se efectuará justo después del sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, ambos bajo la verificación de Coljuegos. La Lotería del Huila, creada en 1994 luego de la liquidación de la antigua Beneficencia del Huila, mantiene su misión de generar recursos para fortalecer el sistema de salud del departamento. El billete completo tiene un valor de 15.000 pesos, aunque los participantes pueden adquirir fracciones, cuyo premio se calcula proporcionalmente al valor comprado.



Resultados de la Lotería del Huila EN VIVO del martes 18 de noviembre

El sorteo de esta jornada ofreció un premio mayor de 2.000 millones de pesos. Hasta el momento, el número y la serie ganadores del premio mayor fueron anunciados de la siguiente manera:



Plan de premios de la Lotería del Huila

La Lotería del Huila ofrece una amplia gama de premios adicionales además de la recompensa principal, destinados a los jugadores que acierten cifras o combinaciones cercanas al número ganador. Los llamados premios secos se otorgan a quienes acierten con números específicos cercanos al principal, mientras que las aproximaciones permiten obtener premios de distintos valores, dependiendo de la cantidad de cifras coincidentes. Estos son los premios adicionales correspondientes al sorteo del 30 de septiembre de 2025:



Última cifra del número ganador: Un premio de $144.578.

Dos primeras cifras del número ganador: Un premio de $2.710.843.

Dos últimas cifras del número ganador: Un premio de $2.710.843.

Tres primeras cifras del número ganador: Un premio de $14.909.639.

Dos primeras y última cifra del número ganador: Un premio de $11.295.181.

Tres últimas cifras del número ganador: Un premio de $11.295.181.

Premio mayor en cualquier orden: Un premio de $5.421.687.

Es importante tener en cuenta que, además del sorteo regular de la Lotería del Huila, los participantes deben estar atentos a los sorteos especiales, los cuales en ocasiones coinciden con días festivos. En estos casos, la lotería ajusta las fechas para asegurar que los sorteos se realicen en los días hábiles siguientes, garantizando así su continuidad y transparencia.



¿Cómo participar en la Lotería del Huila?

Tiene varias alternativas para obtener su billete y entrar en el sorteo:



Venta presencial: Los billetes están disponibles en múltiples puntos autorizados distribuidos en diferentes regiones del país. Solo debe acercarse a un vendedor oficial y elegir su número.

Los billetes están disponibles en múltiples puntos autorizados distribuidos en diferentes regiones del país. Solo debe acercarse a un vendedor oficial y elegir su número. Compra por internet: En la página oficial de la Lotería del Huila puede seleccionar el número que desea jugar o permitir que el sistema le asigne uno de forma aleatoria. El pago se realiza por PSE y queda registrado en el momento.

En la página oficial de la Lotería del Huila puede seleccionar el número que desea jugar o permitir que el sistema le asigne uno de forma aleatoria. El pago se realiza por PSE y queda registrado en el momento. Plataformas móviles: Aplicaciones como LotiColombia, TuLotero y Lottired permiten adquirir billetes desde el celular, ofreciendo una compra ágil, segura y sin necesidad de desplazarte.

¿Qué hacer si gana el premio mayor?

Para reclamar el premio mayor, se deben seguir los siguientes pasos:



Verificar que el número y la serie impresos en el billete coincidan con los resultados oficiales.

Conservar el billete en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones.

Presentar la cédula de ciudadanía original.

Acudir a las oficinas de la Lotería del Huila o a un punto autorizado para efectuar el cobro.

Tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20% por concepto de impuesto sobre la renta.

La Lotería del Huila recomienda estar atento a los sorteos especiales, cuya fecha puede ajustarse en días festivos, para garantizar la transparencia y continuidad de las jornadas.

