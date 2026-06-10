Resultados de la Lotería de Manizales hoy, miércoles 10 de junio de 2026: números ganadores

La Lotería de Manizales realiza este miércoles 10 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteos en Colombia. Durante la noche, los participantes esperan la publicación de los resultados oficiales para verificar si el número y la serie de sus billetes coinciden con la combinación favorecida de esta edición.

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Este tradicional juego de azar continúa formando parte de los sorteos semanales más consultados del país. Tras la realización de la extracción oficial, la entidad divulga la información correspondiente a través de sus canales autorizados, permitiendo a los jugadores comprobar si obtuvieron alguno de los premios contemplados en el plan de incentivos vigente.

Las autoridades recomiendan revisar los resultados únicamente mediante fuentes oficiales y conservar los billetes en buen estado hasta confirmar cualquier posible acierto.



Resultados de la Lotería de Manizales del 10 de junio de 2026

Una vez concluya el sorteo oficial de esta noche, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: XXXX

XXXX Serie: XXX

Los resultados oficiales son publicados después de finalizar el proceso de validación y certificación del sorteo.



¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?

La mecánica de este juego consiste en adquirir un billete conformado por un número de cuatro cifras y una serie específica.

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Para obtener el premio mayor es necesario acertar exactamente ambos elementos en el mismo orden anunciado durante la extracción oficial.

Los participantes pueden adquirir:



Billete completo.

Fracciones autorizadas.

Cuando el premio corresponde a una fracción, el valor entregado al ganador se liquida de manera proporcional a la parte adquirida.

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¿A qué hora juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos cada miércoles en horario nocturno.

La transmisión oficial suele efectuarse alrededor de las 11:00 p. m. mediante canales de televisión autorizados y plataformas digitales habilitadas por la entidad.

Cada edición se desarrolla bajo protocolos de control y supervisión establecidos para garantizar la transparencia del proceso de extracción.

Plan de premios de la Lotería de Manizales

El sorteo cuenta con un premio mayor y varias categorías complementarias que hacen parte de su estructura de incentivos.

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Entre los premios destacados se encuentran:



Tres premios secos de $200 millones.

Cinco premios secos de $100 millones.

Diez premios secos de $80 millones.

Diez premios secos de $60 millones.

Diez premios secos de $50 millones.

Diez premios secos de $40 millones.

Además, el plan contempla premios por aproximaciones y otras coincidencias establecidas en el reglamento oficial del juego.

¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que resulten favorecidas deben conservar el billete original en perfecto estado, ya que este documento constituye el soporte indispensable para cualquier proceso de reclamación.

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Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:



Billete original.

Documento de identidad vigente.

Formularios adicionales para premios de mayor cuantía.

Los premios menores suelen reclamarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben tramitarse directamente ante la entidad operadora.

Asimismo, los pagos están sujetos a las retenciones tributarias contempladas por la legislación colombiana para los juegos de suerte y azar.

La entidad recomienda revisar cuidadosamente el número y la serie impresos en el billete antes de iniciar cualquier trámite relacionado con el cobro de premios.

También aconseja evitar compartir fotografías completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería, con el fin de prevenir posibles fraudes o usos indebidos de la información.

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Los ganadores cuentan con el plazo establecido por la normativa vigente para reclamar sus premios. Una vez vencido ese periodo, los recursos no cobrados son destinados a los fines contemplados por la ley.

Con la publicación de los resultados de este miércoles 10 de junio de 2026, los participantes podrán verificar si la suerte los acompaña en una nueva edición de la Lotería de Manizales.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co