Resultados de la Lotería de Manizales hoy, miércoles 20 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería de Manizales realiza este miércoles 20 de mayo de 2026 un nuevo sorteo que mantiene atentos a miles de apostadores en distintas regiones del país. Como ocurre cada semana, los jugadores siguen la transmisión oficial con la expectativa de conocer el número y la serie ganadora de uno de los sorteos más tradicionales de Colombia.



Este juego de azar continúa consolidándose como uno de los más reconocidos a nivel nacional gracias a su trayectoria, su amplio plan de premios y la participación constante de colombianos que cada miércoles esperan acertar la combinación favorecida del premio mayor.

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Resultados de la Lotería de Manizales hoy, 20 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta noche, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: XXXX

XXXX Serie: XXX

Los resultados oficiales son publicados posteriormente a través de canales autorizados y plataformas oficiales de la entidad.

¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?

La mecánica del juego consiste en adquirir un billete compuesto por un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Para ganar el premio mayor es necesario acertar ambos datos exactamente en el mismo orden anunciado durante el sorteo.



Los jugadores también pueden adquirir fracciones, lo que permite participar con distintos valores de apuesta. En caso de resultar ganador mediante una fracción, el premio se paga proporcionalmente según la cantidad comprada.



Gracias a este sistema, la Lotería de Manizales mantiene una amplia participación semanal en diferentes zonas del territorio nacional.

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Horario y transmisión del sorteo

La Lotería de Manizales juega todos los miércoles en horario nocturno. El sorteo inicia sobre las 11:00 p.m. y puede seguirse a través de canales autorizados y plataformas digitales oficiales.

La transmisión se realiza bajo estrictos controles de seguridad y supervisión que buscan garantizar transparencia durante todo el proceso de extracción de balotas y divulgación de resultados.

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Plan de premios de la Lotería de Manizales

La lotería mantiene un atractivo plan de premios encabezado por un premio mayor de $2.600 millones, además de diferentes categorías adicionales que amplían las posibilidades de ganar.

Entre los incentivos más destacados se encuentran:



Tres premios secos de $200 millones.

Cinco premios secos de $100 millones.

Diez premios secos de $80 millones.

Diez premios secos de $60 millones.

Diez premios secos de $50 millones.

Diez premios secos de $40 millones.

Asimismo, el sorteo contempla premios por aproximaciones y coincidencias parciales en cifras iniciales o finales, permitiendo que más jugadores puedan acceder a algún tipo de incentivo económico.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, las autoridades recomiendan conservar el billete en perfecto estado, sin tachaduras, rupturas ni alteraciones, ya que este documento será indispensable para realizar cualquier trámite de cobro.

Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor valor deben gestionarse directamente ante las oficinas oficiales de la entidad operadora.

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Para reclamar un premio generalmente se requiere:



Presentar el billete original.

Documento de identidad.

Cumplir con los formularios y requisitos establecidos por la entidad.

Asimismo, los premios superiores al monto definido por la ley están sujetos a retenciones y descuentos por concepto de ganancia ocasional.

Las autoridades recuerdan que los ganadores tienen hasta un año para reclamar el premio. Después de ese plazo, los recursos que no sean cobrados son destinados al sistema de salud, conforme a la normativa vigente sobre juegos de suerte y azar en Colombia.

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Recomendaciones para verificar los resultados

La entidad recomienda consultar los resultados únicamente mediante canales oficiales y evitar compartir fotografías completas del billete en redes sociales o plataformas no verificadas.

También se aconseja revisar cuidadosamente el número y la serie antes de iniciar cualquier proceso de reclamación para evitar inconvenientes durante el cobro.

Con este nuevo sorteo, la Lotería de Manizales continúa manteniendo viva la expectativa de miles de colombianos que cada miércoles participan con la ilusión de acertar la combinación ganadora y obtener uno de los premios millonarios disponibles.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co