Resultados Super Astro Luna último sorteo hoy, miércoles 20 de mayo de 2026: números ganadores

Este miércoles 20 de mayo de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares en Colombia por su modalidad que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal. Cada noche, miles de jugadores siguen la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora y verificar sus apuestas.



Resultados Super Astro Luna hoy, miércoles 20 de mayo de 2026

Número ganador: 1687

Signo zodiacal: Capricornio

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Para ganar el premio mayor, el jugador debe acertar tanto el número como el signo zodiacal en el orden exacto. El juego también entrega premios por coincidencias parciales, dependiendo de la modalidad apostada.

¿Cómo funciona el Super Astro Luna?

Super Astro Luna consiste en elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y asociarlo a uno de los doce signos del zodiaco:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Los jugadores pueden seleccionar manualmente la combinación o utilizar la opción automática, en la que el sistema asigna el número y el signo al azar.



Horarios del sorteo

Super Astro Luna se juega todos los días en Colombia en los siguientes horarios:

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Lunes a viernes: 10:50 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Plan de premios

El esquema de pagos del Super Astro Luna incluye diferentes modalidades:

4 cifras + signo zodiacal: paga hasta 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo zodiacal: paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo zodiacal: paga 100 veces lo apostado.

El valor mínimo de apuesta es de $500 y el máximo permitido por tiquete es de $10.000.

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¿Dónde comprar el boleto?

Los tiquetes del Super Astro Luna pueden adquirirse en puntos autorizados como SuperGIROS, Su Red, Apostar S.A. y demás operadores habilitados por Coljuegos. También existen plataformas digitales autorizadas para realizar apuestas en línea.

¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar cualquier premio es indispensable:

Presentar el tiquete original.

Verificar que no tenga tachones ni enmendaduras.

Presentar el documento de identidad.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor valor requieren validaciones adicionales y diligenciamiento de formularios según la normativa vigente.

Las autoridades recomiendan consultar siempre los resultados en canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado hasta completar el proceso de pago.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.