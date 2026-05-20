Resultados de la Lotería del Valle hoy, miércoles 20 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería del Valle realiza este miércoles 20 de mayo de 2026 un nuevo sorteo que concentra la atención de miles de apostadores en diferentes regiones del país. Como ocurre cada semana, los jugadores siguen atentos la transmisión oficial con la expectativa de conocer el número y la serie ganadora de uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia.



Este sorteo continúa posicionándose entre los más reconocidos del país gracias a su trayectoria, su amplio plan de premios y los recursos que aporta al sistema de salud del Valle del Cauca. Cada miércoles, miles de colombianos adquieren sus billetes con la ilusión de acertar la combinación favorecida y obtener alguno de los incentivos económicos disponibles.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Resultados de la Lotería del Valle hoy, 20 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta noche, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Premio mayor: 3777

3777 Serie: 054

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente a través de canales oficiales y plataformas autorizadas para evitar información errónea o posibles fraudes relacionados con el cobro de premios.

¿Cuándo juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle realiza sus sorteos todos los miércoles en horario nocturno. La transmisión oficial puede seguirse a través del canal regional Telepacífico y mediante plataformas digitales habilitadas por la entidad.



Cada jornada cuenta con mecanismos de supervisión y control que buscan garantizar la transparencia durante la extracción de las balotas y la publicación de los resultados oficiales.



¿Cómo se juega la Lotería del Valle?

La mecánica de juego consiste en adquirir un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Para obtener el premio mayor, el jugador debe acertar ambas combinaciones exactamente en el orden anunciado durante el sorteo.

Publicidad

Actualmente, los participantes pueden comprar:



Fracción individual.

Billete completo compuesto por varias fracciones.

Los billetes se comercializan mediante loteros autorizados, distribuidores oficiales y plataformas digitales habilitadas para la venta de juegos de azar en Colombia.

Plan de premios de la Lotería del Valle

La Lotería del Valle mantiene un atractivo plan de premios encabezado por un premio mayor millonario y varias categorías adicionales que amplían las posibilidades de ganar.

Publicidad

Entre los principales incentivos se encuentran:



1 premio seco de $500 millones.

2 premios secos de $100 millones cada uno.

3 premios secos de $60 millones.

1 premio seco de $40 millones.

25 premios secos de $30 millones.

Además, el sorteo contempla premios por aproximaciones y coincidencias parciales, permitiendo que más jugadores puedan acceder a algún incentivo económico durante cada jornada.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete original en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que será el único documento válido para reclamar cualquier premio.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben tramitarse directamente en las oficinas oficiales de la entidad organizadora.

Generalmente, para reclamar premios mayores se requiere:



Billete original.

Documento de identidad.

Formularios establecidos por la entidad.

Información bancaria, dependiendo del monto obtenido.

Asimismo, las autoridades recuerdan que los premios superiores al valor definido por la ley están sujetos a retenciones y descuentos por concepto de ganancia ocasional.

Publicidad

Los ganadores tienen hasta un año para reclamar el premio. Después de ese plazo, los recursos no cobrados son destinados al sistema de salud, conforme a la normativa vigente sobre juegos de suerte y azar en Colombia.

Recomendaciones para los jugadores

La entidad recomienda revisar cuidadosamente el número y la serie del billete antes y después del sorteo, además de verificar los resultados únicamente en medios oficiales.

Publicidad

También se aconseja evitar compartir imágenes del billete en redes sociales o con terceros para prevenir posibles casos de fraude o suplantación.

Con una nueva jornada en desarrollo, la Lotería del Valle continúa manteniendo viva la expectativa de miles de colombianos que cada semana participan con la esperanza de acertar la combinación ganadora y cambiar su suerte.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co