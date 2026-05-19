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Debate presidencial EN VIVO: candidatos presentan propuestas en Colombia decide su salud

Los candidatos presidenciales Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo y Roy Barreras hablarán de la crisis en la atención, desabastecimiento de medicamentos y problemas con las EPS, entre otros.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 19 de may, 2026
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En Noticias Caracol, los candidatos a la Presidencia Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo y Roy Barreras debaten sobre la salud, una de las mayores preocupaciones de los colombianos por fallas en el sistema, crisis en la atención, desabastecimiento de medicamentos y problemas con las EPS, entre otros.

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La encuesta Invamer dice que el 57% de los consultados creen que el problema más apremiante que debe resolver el próximo presidente de Colombia está en este tema, por lo que los candidatos presentan sus probables soluciones ante la situación.

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