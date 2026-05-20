Revelan detalles inéditos sobre la desaparición de Yulixa Toloza: esto dijo la Fiscalía

Este 20 de mayo dio inició la primera audiencia en el marco del caso de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció en Bogotá tras someterse a un procedimiento estético. Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequera Delgado, los dos venezolanos que fueron capturados en Colombia, fueron presentados por la Fiscalía ante un juez de control de garantías para legalizar la detención por su presunta relación con los hechos que rodean la desaparición y muerte de la colombiana. En la diligencia, el ente judicial reveló datos inéditos de la investigación al togado para fundamentar su solicitud.

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Una fiscal de la seccional Bogotá, de acuerdo con las evidencias obtenidas en la investigación, les imputará los delitos de ocultamiento o destrucción de elemento material probatorio; favorecimiento y desaparición forzada.



Las últimas horas de Yulixa Toloza antes de desaparecer

El ente judicial detalló la condición que tuvo Yulixa Toloza tras el procedimiento. Cabe recordar que dos videos mostraban un aparente mal estado de salud. La fiscal definió que los síntomas que tuvo Toloza el día miércoles 13 de mayo fueron "debilidad extrema, somnolencia, dolor y pérdida de consciencia". En resumen, sufría de “condiciones físicas bastante comprometidas” que la llevó a requerir de la ayuda de terceros.

Cabe resaltar que esta es la versión entregada por la fiscal. Medicina Legal es la entidad encargada de verificar la manera y causa de muerte de Toloza por medio de distintos estudios forenses. Las conclusiones serán entregadas a la funcionaria para avanzar en el caso.



El presunto pago por mover el carro y la supuesta mentira de Delgado

En la audiencia también se pudo conocer que los dos hombres presuntamente fueron contactados por María Fernanda Delgado (la dueña de Beauty Láser, el lugar donde Toloza se hizo el procedimiento). La mujer les habría dado instrucciones precisas por llamadas y mensajes enviados a través de TikTok para que recogieran el carro en el que se habría movilizado el cuerpo de Toloza. Asimismo, la mujer les habría ofrecido 800.000 pesos colombianos para cubrir los gastos del viaje desde Venezuela a Colombia.



Cabe recordar que Sequera (tío de Delgado) y Hernández fueron capturados en territorio colombiano cuando vinieron a recuperar el automóvil, que quedó guardado en una vivienda del municipio Los Patios, Norte de Santander. De hecho, el carro de placas UCQ340 pudo ser guardado en este predio bajo una premisa completamente distinta a lo que había detrás. Según conoció la Fiscalía, Delgado le habría asegurado a la dueña de la casa que se estaba mudando de Bogota hacia Venezuela. Por eso decía que necesitaba transportar el automotor hacia un lugar diferente del parqueadero donde estaba guardado.



La audiencia de legalización de captura fue suspendida. El Juez 5 con función de control de garantías de Cúcuta declaró la legalidad del procedimiento pero la defensa y el Ministerio Público presentaron su apelación, la diligencia continuará este 21 de mayo a las 3:30 p. m.

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María Paula Rodríguez Rozo

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