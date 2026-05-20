Resultados Lotería del Meta hoy, miércoles 20 de mayo de 2026: números ganadores

En la noche de este miércoles 20 de mayo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Meta, uno de los juegos de azar más representativos de la región de los Llanos Orientales y con una amplia base de apostadores en distintas zonas del país.



La expectativa vuelve a centrarse en este juego de azar conocido popularmente como “la llanerita de los colombianos”, una lotería que continúa consolidándose gracias a su trayectoria, su plan de premios millonarios y la participación constante de jugadores que buscan cambiar su suerte con cada sorteo.

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Resultados de la Lotería del Meta hoy, 20 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta noche, estos serán los resultados correspondientes a esta jornada:



Número ganador: XXXX

XXXX Serie: XXX

Los resultados oficiales son publicados posteriormente a través de los canales autorizados de la Lotería del Meta y plataformas digitales oficiales habilitadas para consulta.

¿A qué hora juega la Lotería del Meta?

El sorteo de la Lotería del Meta se realiza todos los miércoles en horario nocturno. La transmisión oficial inicia sobre las 10:30 p.m. y puede seguirse mediante canales regionales y plataformas digitales autorizadas.



Durante cada jornada, el proceso cuenta con controles de seguridad, supervisión y verificación que buscan garantizar la transparencia en la extracción de las balotas y en la publicación de los resultados oficiales.



¿Cómo funciona la Lotería del Meta?

La mecánica de juego consiste en adquirir un billete compuesto por un número de cuatro cifras y una serie determinada. Los participantes pueden comprar el billete completo o adquirir fracciones, dependiendo del valor que deseen invertir.

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El sistema permite competir tanto por el premio mayor como por los diferentes premios secos y aproximaciones incluidos en el plan oficial de incentivos.

El valor del billete completo suele rondar los $9.000, mientras que las fracciones pueden conseguirse desde aproximadamente $4.000, aunque los precios pueden variar según el distribuidor autorizado.

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Plan de premios de la Lotería del Meta

La Lotería del Meta mantiene un atractivo plan de premios encabezado por un premio mayor de $1.800 millones.

Además, incluye otras categorías adicionales como:



Premios secos de $300 millones.

Premios de $200 millones.

Premios de $100 millones.

Premios de $50 millones.

Premios de $20 millones.

Premios de $10 millones.

Asimismo, el sorteo contempla premios por aproximaciones y coincidencias parciales, ampliando las posibilidades de ganar incluso sin acertar exactamente el número y la serie principal.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que este documento será indispensable para validar cualquier premio.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados y distribuidores habilitados, mientras que los montos más altos requieren trámites adicionales directamente ante la entidad operadora.

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Para reclamar premios de mayor valor generalmente se solicita:



Billete original.

Documento de identidad.

Formularios exigidos por la entidad.

Certificaciones adicionales según el monto obtenido.

Las autoridades recuerdan que los premios tienen un plazo máximo de un año para ser reclamados. Después de ese tiempo, los recursos no cobrados son destinados al sistema de salud, de acuerdo con la normativa vigente sobre juegos de suerte y azar en Colombia.

Recomendaciones para verificar los resultados

La entidad recomienda revisar cuidadosamente el número y la serie del billete y consultar los resultados únicamente mediante canales oficiales para evitar errores o posibles fraudes.

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También se aconseja no compartir fotografías del billete en redes sociales ni entregar información personal a terceros, especialmente cuando se trata de premios de alto valor.

Con una nueva jornada en desarrollo, la Lotería del Meta continúa siendo uno de los sorteos más consultados del país, manteniendo viva cada miércoles la ilusión de miles de colombianos que esperan acertar la combinación ganadora.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co