Resultados de la Lotería del Meta del 15 de julio de 2026: número ganador y serie del último sorteo

La mitad de julio llega acompañada de nuevas oportunidades para cambiar vidas. Este miércoles 15 de julio de 2026, los apostadores de todo el país volvieron a sintonizar la transmisión del sorteo semanal de la Lotería del Meta, conocida en cada rincón del territorio nacional como la carismática "Llanerita de los Colombianos". El evento, vigilado de cerca por las autoridades de salud y azar de la región, puso a rodar las balotas para repartir su atractiva bolsa de premios.

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La historia de la Lotería del Meta comenzó hace 66 años tras la creación del departamento del Meta en 1960. El primer sorteo oficial se realizó el 1 de marzo de 1962 bajo el mandato de la naciente Beneficencia del Meta. Lo que comenzó como un modesto sorteo regional se convirtió con las décadas en una de las marcas de azar más queridas del país.

El aspecto más valioso de su operación es su función social: por ley, un gran porcentaje de las ventas de cada fracción de la lotería va destinado de forma directa a financiar el sistema de salud pública de la región llanera, apoyando hospitales, ambulancias y tratamientos para la población vulnerable del oriente colombiano.



Número ganador de la Lotería del Meta este miércoles 15 de julio

NÚMERO GANADOR PREMIO MAYOR:

SERIE:

DESPACHADO EN:

¿Qué se puede ganar?

El plan de premios de la Lotería del Meta suma alrededor de $7.200 millones de pesos en juego cada semana. Además de buscar el codiciado Premio Mayor, los jugadores tienen decenas de oportunidades de llevarse un acumulado importante gracias a los sorteos secos y las aproximaciones:



Premio Mayor: $1.800 millones de pesos.

$1.800 millones de pesos. Seco "Mega Fortuna": $300 millones de pesos.

$300 millones de pesos. Secos intermedios: Un seco de $200 millones y tres secos de $100 millones de pesos.

Un seco de $200 millones y tres secos de $100 millones de pesos. Secos menores: Siete secos de $50 millones, diez secos de $20 millones y veinte secos adicionales de $10 millones cada uno.

Siete secos de $50 millones, diez secos de $20 millones y veinte secos adicionales de $10 millones cada uno. Aproximaciones: Pagos por coincidir con las últimas cifras, las tres primeras cifras o la misma serie del mayor en diferentes combinaciones.

¿Cuánto cuesta jugar y cómo se adquiere?

Comprar la Lotería del Meta es un proceso muy accesible y de gran tradición. El billete está impreso en tres fracciones y se puede jugar de las siguientes formas:



Fracción o "pedacito": Tiene un costo de $4.000 pesos .

Tiene un costo de . Billete completo (las tres fracciones): Tiene un costo de $12.000 pesos.

Puedes comprarlo físicamente con los loteros profesionales en las calles de tu ciudad, en los puntos de venta de redes aliadas como Consuerte o SuperGIROS, o de forma digital a través de los portales autorizados que comercializan el billete virtual de forma segura y legal.



¿Qué pasos seguir si ganas un premio?

Si la suerte está de tu lado este 15 de julio, debes proceder con la reclamación siguiendo las pautas legales colombianas:



Mantenga el documento físico en perfecto estado. No debe tener enmendaduras, tachones ni estar roto.

Si su premio es inferior a seis salarios mínimos legales vigentes, puede cobrarlo directamente con tu lotero de confianza o en los puntos de recarga autorizados de su municipio presentando el boleto original y su cédula.

Para cobrar los secos principales o el Premio Mayor, debe acercarse a la sede oficial de la Lotería del Meta en Villavicencio . Tendrá que presentar el billete original, su documento de identidad original y una copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT).

. Tendrá que presentar el billete original, su documento de identidad original y una copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT). Todo premio mayor está sujeto a una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, sumado al impuesto del ICA correspondiente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.