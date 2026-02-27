Desempleo en Colombia bajó a 10,9% para enero de 2026, informa el Dane

El desempleo en Colombia para el mes de enero de 2026 fue del 10,9%, informó el Dane, recalcando que bajó en comparación con la cifra reportada para la misma fecha en 2025, cuando fue del 11,6%.
“Este mes fue particularmente positivo, tanto en ocupación como desocupación para las mujeres”, indicó César López Alfonso, director de Metodología y Producción Estadística en el Dane, resaltando que de 9.219.000 empleadas pasó a 9.586.000 este año.
La situación es distinta para los hombres, población para la que se reportó una leve disminución, pasando de 13.684.000 a 13.641.000. en enero de 2026.
