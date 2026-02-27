Resultados Dorado Mañana, último sorteo viernes 27 de febrero de 2026: números ganadores

Este viernes, 27 de febrero de 2026, llega una nueva oportunidad para aquellos que le apostaron a El Dorado Mañana. El juego está programado para mañana a las 10:55 y corresponde al sorteo número 5355. La transmisión en vivo se realiza por YouTube a través de los canales autorizados. El boleto debe mantenerse en buen estado, sin tachones ni enmendaduras, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio en caso de acierto.

Números ganadores del Dorado Mañana, 27 de febrero de 2026

Los números ganadores, según el sorteo de este viernes de El Dorado Mañana, son los siguientes:



Número mayor:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta cifra:

La verificación del premio se realiza con un único criterio: la combinación registrada debe coincidir de forma exacta con la establecida en las reglas del sorteo. No se aceptan coincidencias parciales ni alteraciones en el orden. La apuesta debe quedar registrada en la modalidad oficial y en la secuencia definida, porque ese registro determina el acierto y el derecho a reclamar el premio.



Últimos resultados de El Dorado Mañana

Fecha Número Serie Jueves 26 febrero 2026 4637 1 Miércoles 25 febrero 2026 7277 3 Martes 24 febrero 2026 0148 2 Lunes 23 febrero 2026 2371 0 Sábado 21 febrero 2026 5142 5 Viernes 20 febrero 2026 9662 3 Jueves 19 febrero 2026 1937 5 Miércoles 18 febrero 2026 2051 2 Martes 17 febrero 2026 2628 5 Lunes 16 febrero 2026 7485 3 Sábado 14 febrero 2026 8477 3 Viernes 13 febrero 2026 6824 1 Jueves 12 febrero 2026 7697 5 Miércoles 11 febrero 2026 7973 9 Martes 10 febrero 2026 4492 4 Lunes 09 febrero 2026 1950 7 Sábado 07 febrero 2026 4848 7 Viernes 06 febrero 2026 5554 7 Jueves 05 febrero 2026 6073 6 Miércoles 04 febrero 2026 5146 3 Martes 03 febrero 2026 8537 8 Lunes 02 febrero 2026 9801 6 Sábado 31 enero 2026 0909 9 Viernes 30 enero 2026 8632 7 Jueves 29 enero 2026 6425 9 Miércoles 28 enero 2026 1105 0 Martes 27 enero 2026 9135 5 Lunes 26 enero 2026 4228 4 Sábado 24 enero 2026 4504 0 Viernes 23 enero 2026 1942 3 Jueves 22 enero 2026 5127 7 Miércoles 21 enero 2026 7314 6 Martes 20 enero 2026 8071 9 Lunes 19 enero 2026 5003 3 Sábado 17 enero 2026 9957 2 Viernes 16 enero 2026 6133 2 Jueves 15 enero 2026 7534 3 Miércoles 14 enero 2026 0145 0 Martes 13 enero 2026 6763 1 Sábado 10 enero 2026 6925 0 Viernes 09 enero 2026 3193 7 Jueves 08 enero 2026 1317 5 Miércoles 07 enero 2026 9642 4 Martes 06 enero 2026 9776 8

Modalidades disponibles para jugar el chance El Dorado

El reconocido sorteo Dorado Mañana ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a las preferencias de cada jugador. Cada modalidad cuenta con su propia tabla de premios, lo que significa que las ganancias varían según la opción elegida. El valor del premio final depende directamente del tipo de apuesta seleccionada y del monto invertido:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces.

3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.

3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.

2 cifras 'pata': paga 50 veces.

1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.

¿Cómo reclamar el premio de El Dorado Mañana?

Según la empresa que opera el chance El Dorado, para reclamar el premio es fundamental presentar el tiquete original, por lo que es esencial:



Estar en buen estado.

No tener tachones ni enmendaduras.

Incluir el reverso diligenciado.

Ser presentado por una persona mayor de edad.

Para premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe efectuarse exclusivamente en puntos autorizados, donde se garantiza la validación del tiquete y el cumplimiento de los protocolos establecidos. En el caso de valores más altos, pueden aplicarse procedimientos adicionales según el monto y el canal utilizado para la apuesta, ya sea físico o digital. Estas medidas se implementan siempre bajo la normativa vigente, con el fin de asegurar transparencia y seguridad en la transacción.

Cuando la apuesta se realiza por medios digitales, existe la posibilidad de recibir el pago mediante transferencia electrónica. Para acceder a esta opción, el usuario debe completar el proceso de verificación de identidad y presentar la documentación requerida por el operador. Este procedimiento busca prevenir fraudes y garantizar que el desembolso llegue al titular legítimo de la jugada.



Es importante tener en cuenta que todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal aplicable. Esto implica la realización de retenciones obligatorias, las cuales pueden reducir el valor final recibido por el ganador. Por ello, se recomienda conocer previamente estas disposiciones para evitar sorpresas al momento de reclamar el premio.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

