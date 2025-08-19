Resultados de la Lotería del Huila último sorteo de hoy, martes 19 de agosto: los números ganadores

La expectativa vuelve a concentrarse este martes 19 de agosto en la Lotería del Huila, una de las más tradicionales de Colombia, que celebra una nueva edición de su sorteo en horas de la noche. Con transmisión en vivo a través de canales autorizados y de las plataformas digitales oficiales de la entidad, miles de jugadores aguardan por conocer cuáles serán los números que entreguen los millonarios premios de la jornada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Desde hace décadas, este juego de azar se ha consolidado como una de las alternativas preferidas por quienes buscan la oportunidad de transformar su vida con un golpe de suerte. Más allá del entretenimiento, la Lotería del Huila cumple una misión social esencial: destinar los recursos de la venta de sus billetes a fortalecer el sistema de salud pública del departamento.

La Lotería del Huila nació oficialmente en 1994, luego de la liquidación de la Beneficencia del Huila, con el objetivo de convertirse en una fuente sólida de financiación para hospitales y centros de salud de la región. Desde entonces, su función principal ha sido generar ingresos que se destinan directamente a programas de atención médica y a mejorar la cobertura sanitaria.

Publicidad

Con el paso del tiempo, esta lotería ha logrado mantener su prestigio gracias a la transparencia en cada sorteo y a la confianza que inspira en miles de apostadores a nivel nacional. Al mismo tiempo, se ha convertido en un motor económico que moviliza no solo a los vendedores autorizados, sino también a las plataformas digitales de distribución.

Resultados EN VIVO de la Lotería del Huila del martes 19 de agosto

Publicidad

El sorteo de esta jornada ofreció un premio mayor de 2.000 millones de pesos. Hasta el momento, el número y la serie ganadores del premio mayor fueron anunciados de la siguiente manera:

Números ganadores: 8686

Serie: 106



¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Los billetes de la Lotería del Huila tienen un valor de $15.000 cuando se adquiere el número completo. Sin embargo, los jugadores pueden optar por comprar fracciones, lo que les permite participar con montos más bajos y, a la vez, tener acceso a premios proporcionales al valor adquirido.

El mecanismo del sorteo sigue siendo el tradicional: un sistema de balotas bajo la supervisión de las autoridades competentes, lo que garantiza la legalidad del proceso. De esta manera, tanto quienes compran el billete entero como quienes adquieren una fracción tienen la posibilidad de ganar alguno de los premios de la jornada.



Plan de premios multimillonario de la Lotería del Huila

Uno de los principales atractivos de la Lotería del Huila es la amplitud de su plan de premios, que supera los 9.600 millones de pesos en cada edición. Además del premio mayor, que entrega hasta 2.000 millones de pesos al afortunado ganador, la lotería dispone de diferentes categorías de premios secos que buscan multiplicar las oportunidades para los participantes.

Los premios secos incluyen montos de $150 millones, $100 millones, $30 millones y $15 millones, entre otros, distribuidos en varias combinaciones. A esto se suman las aproximaciones y las recompensas a quienes acierten parcialmente cifras del número ganador. En conjunto, esta estructura convierte a la Lotería del Huila en una de las que más opciones de premio ofrece en Colombia.



Última cifra del número ganador: Un premio de $144.578.

Dos primeras cifras del número ganador: Un premio de $2.710.843

Dos últimas cifras del número ganador: Un premio de $2.710.843.

Tres primeras cifras del número ganador: Un premio de $14.909.639.

Dos primeras y última cifra del número ganador: Un premio de $11.295.181.

Tres últimas cifras del número ganador: Un premio de $11.295.181.

Premio mayor en cualquier orden: Un premio de $5.421.687.

¿Cómo adquirir un billete de la Lotería del Huila?

Los interesados cuentan con varias alternativas seguras para participar:



Distribuidores autorizados: en puntos físicos de distintas ciudades del país.

Sitio web oficial: donde es posible elegir el número de preferencia o dejar que el sistema lo asigne aleatoriamente, con pago por PSE.

Aplicaciones móviles: como LotiColombia, TuLotero o Lottired, que ofrecen la opción de comprar desde el celular con total seguridad.

Gracias a estas modalidades, cada vez más personas tienen la posibilidad de acceder a los sorteos desde cualquier lugar, lo que ha ampliado significativamente el alcance de la lotería.

Publicidad

Si un jugador resulta beneficiado con el premio mayor o con alguno de los premios secos, es fundamental seguir una serie de pasos:



Verificar cuidadosamente que el número y la serie impresos en el billete coincidan con los resultados oficiales. Conservar el billete en perfecto estado, sin tachaduras ni deterioros. Presentar la cédula de ciudadanía junto con el billete en un punto autorizado o en las oficinas de la Lotería del Huila.

Es importante tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de impuesto sobre la renta. Por eso, el monto final que recibe el ganador es menor al valor bruto anunciado.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.