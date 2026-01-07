Resultados de Lotería del Meta del último sorteo del miércoles 7 de enero de 2026: números ganadores

La Lotería del Meta es un sorteo tradicional colombiano conocido como “la llanerita de los colombianos” que se lleva a cabo este miércoles, 7 de enero de 2026, a las 10:30 de la noche en el Canal Capital. Su mecánica consiste en comprar un billete —normalmente cada uno por un valor aproximado de $9.000 ($4.000 por cada fracción), aunque puede variar ligeramente según el punto de venta o promociones— que contiene una combinación de cuatro cifras y una serie específica.

Además del premio mayor, hay múltiples categorías de premios “secos” y pagos adicionales por aproximaciones y cifras parciales. Los resultados se pueden consultar en la página oficial de la Lotería del Meta, a través de diversas aplicaciones móviles o canales digitales del sorteo, así como en los medios de comunicación que transmiten el evento en vivo.



Resultados EN VIVO de Lotería del Meta miércoles 7 de enero

Números ganadores :

: Serie:

Así es el plan de premios de la Lotería del Meta

Quienes participan en este sorteo deben adquirir sus billetes con anticipación o durante el miércoles, antes del inicio del sorteo. El valor del billete permite acceder al premio mayor de $1.800.000.000, además de los premios secos que van desde $300.000.000 hasta $10.000.000, pasando por categorías intermedias como $200 millones, $100 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones. La transmisión televisiva y los reportes en vivo permiten seguir la extracción en directo; después se publican los números ganadores oficiales junto con estadísticas actualizadas, secuencias de aproximaciones y detalles de cada categoría de premio.



Este esquema está diseñado para reconocer combinaciones parciales y aproximaciones, permitiendo que múltiples jugadores resulten favorecidos en cada emisión.



¿Cómo reclamar el premio mayor de la Lotería del Meta?

Los ganadores pueden reclamar su premio en puntos autorizados de pago, para premios menores. También en sucursales de las cajas de compensación afiliadas o directamente con el operador oficial para montos elevados. Para premios mayores al tope establecido (usualmente alrededor de $50 millones), el proceso incluye solicitud formal, presentación del billete y registro ante la entidad responsable.



El plazo para reclamar es limitado, por lo general 30 a 60 días calendario, después del cual el premio caduca y se destina a obras sociales o fondos específicos según lo regulado por la ley.



Recomendaciones para los participantes de la Lotería del Meta

Consulte siempre los resultados en canales oficiales.

No comparta información personal ni datos del billete en redes sociales o sitios no verificados.

Guarde su billete en un lugar seguro, independientemente del resultado.

Si jugó en línea, esté atento al correo electrónico registrado, ya que las plataformas digitales notifican automáticamente en caso de acierto.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL