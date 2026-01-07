Resultados Lotería del Valle último sorteo de hoy, miércoles 7 de enero de 2026: números ganadores

La Lotería del Valle es un juego de azar de carácter departamental administrado por la Beneficencia del Valle del Cauca. Sus sorteos se realizan los miércoles a las 10:30 p. m. y se transmiten en vivo por Telepacífico, bajo un procedimiento supervisado por delegados de control interno, la Alcaldía de Santiago de Cali, el concesionario de apuestas permanentes y la gerencia, con baloteras electromecánicas y validaciones de transparencia en cada fase del sorteo.

Para participar en la Lotería del Valle, debe comprar un billete (entero o por fracción) que incluye una combinación de cuatro cifras y una serie, el precio del billete completo es de $18.000. El premio mayor exige coincidencia total entre número y serie; existen además premios secos y aproximaciones que pagan por coincidencias parciales (primeras cifras, últimas cifras, mayor invertido), con y sin serie según cada tabla de premios. La información operativa —incluidos el “Proceso del sorteo”, el “Plan de premios” y el “Pago de premios”— está disponible en los canales oficiales de la Lotería del Valle.



Resultados EN VIVO Lotería del Valle miércoles 7 de enero

Números ganadores : 7284

: Serie: 033

La Lotería del Valle pone en juego un premio mayor de $9.000 millones, además de una estructura de premios secundarios que incluye distintas categorías. El plan actual contempla más de 30 premios secos, distribuidos en montos que van desde los $30 millones hasta los $500 millones. Esta ampliación del esquema busca reconocer a un mayor número de participantes y mantener el interés en este tipo de juegos de azar.



Plan de premios de la Lotería del Valle

El producto comunica, de forma periódica y en diferentes plataformas, un plan de premios donde el Premio Mayor se fija en $9.000 millones y los secos se distribuyen típicamente así: 1 seco de $500 millones, 2 secos de $100 millones, 3 secos de $60 millones, 1 seco de $40 millones y 25 secos de $30 millones. Además, hay aproximaciones con y sin serie en múltiples combinaciones de cifras. Estos parámetros se reiteran en páginas de resultados y resúmenes informativos que siguen la operativa de la Lotería del Valle. Para el reglamento oficial y actualizaciones, la fuente de referencia es el portal del operador.



¿Qué hacer si gana la Lotería del Valle?

Si resulta ganador del sorteo de la Lotería del Valle del miércoles 31 de diciembre de 2025, es importante seguir el procedimiento correcto para reclamar el premio de manera segura.



En primer lugar, conserve el billete en óptimas condiciones, sin tachaduras, enmendaduras ni daños visibles. Verifique que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales publicados por la Lotería del Valle. El cobro debe realizarse de forma presencial en las oficinas principales de la entidad o en puntos de atención autorizados. Al momento de la reclamación, será necesario presentar el documento de identidad original y, en algunos casos, diligenciar el formulario correspondiente.



Todos los premios están sujetos a la normativa tributaria vigente, incluyendo la retención en la fuente establecida por la DIAN. El plazo máximo para reclamar es de 12 meses contados desde la fecha del sorteo; vencido este periodo, el derecho al cobro caduca. Para evitar fraudes, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales de la Lotería del Valle:



Sitio web oficial de la Lotería del Valle

Transmisión en vivo por Telepacífico

Redes sociales verificadas de la Lotería del Valle

Plataformas autorizadas como LottiVé, Lottired, LottiColombia y Gane

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

