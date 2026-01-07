Resultados Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto: último sorteo miércoles 7 de enero de 2026

Este miércoles, 7 de enero de 2026, se realizarán en Colombia algunos de los sorteos más relevantes del país, transmitidos EN VIVO y con premios capaces de cambiar la vida de quienes resulten ganadores. Entre los juegos más esperados se encuentran la Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y el Baloto. Las transmisiones oficiales comenzarán a partir de las 10:30 p. m. y se extenderán hasta la medianoche, ofreciendo a los participantes la posibilidad de conocer los resultados en tiempo real. Estos sorteos podrán seguirse a través de los canales oficiales y diversas plataformas digitales

Resultados Lotería de Manizales 7 de enero de 2026

A las 11 de la noche, la Lotería de Manizales realiza su tradicional sorteo semanal. Este juego, con una sólida trayectoria en Colombia, se caracteriza por ofrecer planes de premios innovadores que incluyen no solo el acumulado principal, sino también una amplia gama de premios secundarios que van desde $10 millones hasta $300 millones.

Además, cuenta con la modalidad “Ganasiempre”, diseñada para otorgar beneficios sin que sea necesario acertar por completo la serie del número ganador, lo que incrementa las posibilidades de obtener algún premio.



Números ganadores: 6251

Serie: 090

Resultado Ganasiempre: 8752

El sorteo será transmitido en vivo a través de los canales digitales oficiales de la Lotería de Manizales, como Facebook Live y YouTube. Para participar, los jugadores pueden adquirir sus billetes en puntos físicos autorizados o mediante plataformas en línea como Lottired, LottiColombia, entre otras. Estas herramientas permiten seleccionar el número deseado, comprar fracciones y realizar el pago de manera rápida y segura.



Resultados Lotería del Valle 7 de enero de 2026

Considerada una de las loterías más emblemáticas del país, la Lotería del Valle realizará su sorteo semanal este miércoles a las 10:30 p. m.. Con más de medio siglo de trayectoria, esta entidad se distingue por ofrecer una amplia gama de premios, que incluyen no solo el Premio Mayor, sino también los llamados premios secos, montos adicionales que incrementan las posibilidades de que más participantes resulten ganadores. El sorteo será transmitido en vivo a través del canal regional Telepacífico, garantizando transparencia y emoción en cada extracción.



Números ganadores: 7284

Serie: 033

Participar es un proceso sencillo y accesible. Los interesados pueden adquirir sus billetes en puntos de venta físicos autorizados o mediante plataformas digitales oficiales. El costo del billete completo es de $18.000, aunque existe la opción de comprar fracciones, lo que brinda mayor flexibilidad a los jugadores. Quienes opten por la compra en línea pueden elegir su número preferido o permitir que el sistema lo asigne de manera aleatoria, asegurando rapidez y comodidad en la transacción.



Resultados Lotería del Meta 7 de enero de 2026

A las 10:30 p. m., en simultáneo con el sorteo de la Lotería de Manizales y la Lotería del Valle, se llevará a cabo el sorteo de la Lotería del Meta. Este juego, originario de los Llanos Orientales, se destaca por ofrecer atractivos premios que suman millones de pesos, consolidándose como una de las opciones más importantes para los apostadores en la región y a nivel nacional.



La transmisión oficial se realizará a través del canal Canal Trece y las redes sociales de la Lotería del Meta, incluyendo Facebook Live, lo que permitirá a los jugadores seguir los resultados en tiempo real y vivir una experiencia dinámica y transparente.



Números ganadores: 5057

Serie: 001

Para participar, los interesados pueden adquirir sus billetes en puntos de venta físicos autorizados o mediante plataformas digitales, lo que facilita el acceso desde cualquier lugar del país. Los billetes se dividen en tres fracciones, ofreciendo mayor flexibilidad en la inversión y adaptándose a las preferencias de cada jugador.



Resultados Baloto y Revancha

Uno de los sorteos más reconocidos en Colombia, el Baloto, tendrá su transmisión en vivo este miércoles. Para participar, los jugadores deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota con valores del 1 al 16, que define el sorteo principal.



El Baloto también ofrece la opción Revancha, una segunda oportunidad de ganar bajo la misma dinámica, lo que incrementa las probabilidades de obtener algún premio.



Baloto

Números ganadores: 35 - 32 - 05 - 09 - 28

Superbalota: 07

Revancha

Números ganadores: 04 - 28 - 21 -18 - 33

Superbalota: 02

La transmisión oficial se realiza a través de la página web del Baloto y otros portales digitales autorizados. Los resultados estarán disponibles minutos después del sorteo y podrán consultarse en tiempo real en las plataformas oficiales. El costo de participación varía según se juegue únicamente el Baloto o se incluya también la opción Revancha, ofreciendo flexibilidad a los apostadores.

