Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Manizales último sorteo del miércoles 7 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Lotería de Manizales último sorteo del miércoles 7 de enero de 2026: números ganadores

Este miércoles a las 10:30 p.m. se realiza el sorteo 4937 de la Lotería de Manizales. Conozca los números ganadores del sorteo de esta noche.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 7 de ene, 2026
Resultados Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 31 de diciembre
Resultados Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 31 de diciembre. -
Lotería de Manizales/ Getty Images

Hoy, miércoles 7 de enero de 2026, vuelve a jugar la Lotería de Manizales, el tradicional juego de billetes del departamento de Caldas que, semana tras semana, cita a los apostadores a una noche de números, emoción y premios millonarios. El sorteo de esta noche corresponde al 4937 y, según la entidad, está programado para las 11:00 p. m. (hora de Colombia), con transmisión oficial y publicación de resultados en sus canales digitales.

La Lotería de Manizales es una lotería tradicional de billetes, administrada por la Empresa Municipal para la Salud (EMSA), con el propósito de generar recursos para la salud —una marca identitaria que acompaña su eslogan: “Para ganarla hay que comprarla”. Se juega los miércoles y, si la fecha cae en festivo, el sorteo se aplaza al siguiente día hábil; es una dinámica que la propia entidad y los portales especializados reiteran al informar cada semana.

Resultados EN VIVO Lotería de Manizales miércoles 7 de enero

Estos son los resultados oficiales de la Lotería de Manizales de este miércoles:

  • Número ganador: 6251
  • Serie: 090
  • Ganasiempre: 8752

El formato para jugar la Lotería de Manizales es claro: cada billete tiene cuatro cifras (de 0000 a 9999) y una serie de tres dígitos, que identifican la combinación. Al comprar, el apostador puede adquirir el billete completo o una fracción; la coincidencia exacta del número y la serie determina el Premio Mayor, mientras que existen múltiples premios “secos” y aproximaciones para aciertos parciales. El billete está compuesto por 4 fracciones; cada fracción cuesta $3.000 y el billete completo $12.000.

Plan de premios de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor de $2.600.000.000, la Lotería de Manizales cuenta con varios premios adicionales que recompensan a quienes acierten parcial o totalmente el número ganador:

Premios secos

  • 2 premios de $300 millones
  • 3 premios de $200 millones
  • 5 premios de $100 millones
  • 10 premios de $80 millones
  • 10 premios de $60 millones
  • 10 premios de $50 millones
  • 10 premios de $40 millones
  • 1 premio especial de $1.807.229

Premios de aproximación

  • Tres últimas cifras: 9 premios de $12.048.193
  • Tres primeras cifras: 9 premios de $12.048.193
  • Dos primeras y última: 9 premios de $12.048.193
  • Primera y dos últimas: 9 premios de $12.048.193
  • Dos últimas cifras: 80 premios de $2.289.157
  • Dos primeras cifras: 80 premios de $2.289.157
  • Última cifra: 887 premios de $144.578
  • Número ganador en cualquier orden: 23 premios de $12.650.602

La transmisión oficial se realiza los miércoles en la noche a través de los canales digitales de EMSA Lotería de Manizales, especialmente su canal de YouTube, además del sitio web institucional, donde luego se publican las actas y tablas de resultados.

Adicionalmente, la entidad comunica que el sorteo se realiza en horario nocturno (10:30 p. m. para este Sorteo 4937), y recuerda que la validación definitiva siempre es la consignada en el acta del sorteo, publicada por la Lotería en su portal. Medios y agregadores de referencia también hacen cobertura en vivo o diferida, así como el canal regional Telecafé, que históricamente ha transmitido la jornada; sin embargo, para reclamar cualquier premio, el único soporte válido es el acta y los canales oficiales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

