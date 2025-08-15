Resultados de la Lotería del Risaralda del último sorteo del viernes 15 de agosto: números ganadores.

Este viernes 15 de agosto, la Lotería del Risaralda llevó a cabo su sorteo número 2910, en el marco de su habitual programación semanal. La transmisión del evento inició a las 11:00 p. m. y estuvo disponible en vivo a través del canal regional Telecafé, así como en sus plataformas digitales oficiales, incluyendo YouTube y Facebook Live. Con una larga trayectoria en la región, la Lotería del Risaralda continúa siendo un referente para miles de apostadores en todo el país. El sorteo se realizó de manera simultánea con los de la Lotería de Santander y la Lotería de Medellín.

En esta edición, los participantes aspiraban a un premio mayor de $2.333 millones, además de diversos premios secos repartidos en distintas categorías. Los resultados completos pueden ser consultados en el portal web de la entidad o en los puntos de venta autorizados. Más allá del juego, la Lotería del Risaralda mantiene su misión principal: apoyar la financiación de servicios fundamentales y contribuir al bienestar de la población del departamento.



Resultados Lotería del Risaralda 15 de agosto de 2025

Estos son los resultados de la Lotería del Risaralda para este viernes 15 de agosto de 2025:

Números ganadores: 7166

7166 Serie: 54

Plan de premios Lotería del Risaralda

El plan de premios del sorteo 2910 incluyó diferentes categorías, organizadas de la siguiente manera:



Premio mayor: $2.333 millones de pesos

Escalera millonaria: $45 millones

Compra auto: $45 millones

Pa’ l negocio: $40 millones

Seco cafetero: $35 millones

Pa’ la beca: $30 millones

Seco de lujo: $25 millones

Seco de paseo: $20 millones

La lotería también cuenta con un simulador de premios en línea, que permite al comprador verificar cuánto recibiría en caso de ganar, teniendo en cuenta la retención en la fuente del 20 % aplicable a premios superiores a 48 UVT. La Lotería de Risaralda fue creada en 1967 bajo el nombre de Lotería de Beneficencia del departamento. Desde entonces, ha servido como un mecanismo de financiación para programas de impacto social, incluyendo iniciativas en salud, educación, infraestructura y cultura.

Actualmente, la entidad trabaja con una red de más de 300 loteros distribuidos en diferentes regiones del país. Uno de los principales objetivos de la lotería, más allá de entregar premios en efectivo, es generar recursos que permitan fortalecer servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento.

¿Cómo participar en la Lotería del Risaralda?

El valor de una fracción de billete es de $4.000, mientras que el billete completo cuesta $12.000. Cada boleto está compuesto por cuatro cifras (del 0000 al 9999) y una serie de tres dígitos. También se puede participar de manera virtual a través del portal oficial, donde es posible seleccionar los números manualmente o permitir que el sistema los asigne de forma aleatoria.

Las personas ganadoras deben acercarse a la sede principal de la Lotería de Risaralda, ubicada en la calle 19 #7-53 de Pereira. También pueden comunicarse por teléfono a los números (606) 3236060, (606) 3236063 o (606) 3236079 para resolver dudas relacionadas con el proceso de validación y entrega de premios.

Próximo sorteo Lotería del Risaralda

El próximo sorteo de la Lotería de Risaralda se llevará a cabo el viernes 22 de agosto de 2025, y como es habitual, se podrá seguir en tiempo real por televisión o redes sociales.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

