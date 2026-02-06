En vivo
Noticias Caracol En Vivo
ECONOMÍA  / Cómo ahorrar $1 millón en menos de un año con monedas de $500 y de $1.000: siga este plan

Cómo ahorrar $1 millón en menos de un año con monedas de $500 y de $1.000: siga este plan

Se pueden reunir poco a poco durante la semana, a partir de vueltas de compras, pagos pequeños o cambios solicitados de forma intencional. Noticias Caracol le comparte un plan de ahorro.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 6 de feb, 2026
Ahorrar $1.000.000 en menos de un año con monedas de $500 y de $1.000 es posible con un esquema semanal claro y medible. El plan parte de una meta fija, usa dos denominaciones disponibles y se apoya en una secuencia que sube de forma gradual. La ruta se compone de 46 semanas con aporte y 6 semanas libres. La suma total al final es de $1.000.000.

Noticias Caracol le explica el funcionamiento, los pasos, los montos que debe ahorrar por semana, la lógica detrás de cada bloque de semanas, los ajustes opcionales y el control del acumulado.

¿Cómo ahorrar $1.000.000 con monedas?

La meta está clara desde el inicio. Se trata de llegar a $1.000.000 en un periodo de 52 semanas. El ahorro no se reparte de forma uniforme, sino que comienza con montos bajos y aumenta poco a poco. Esta forma de avanzar permite que el esfuerzo semanal crezca al mismo ritmo que el hábito, sin concentrar toda la carga al final ni exigir grandes sumas desde el comienzo.

Durante las primeras semanas, el ahorro arranca con $10.000. Esa cantidad se deposita únicamente en monedas y se guarda en un sobre, frasco o recipiente identificado con el número de la semana. En la segunda semana, el monto sube a $11.000. En la tercera, a $12.000. Así sucesivamente, el ahorro aumenta $1.000 cada semana. El patrón se mantiene sin cambios hasta completar la semana 36, cuando el aporte llega a $45.000.

Este crecimiento semanal no es arbitrario. Al sumar los aportes desde la semana 1 hasta la 36, el total acumulado alcanza $990.000. Es decir, en poco más de ocho meses ya se ha reunido casi todo el objetivo. A partir de ese punto, el plan entra en una fase de cierre que requiere un esfuerzo menor. Desde la semana 37 hasta la 46, el ahorro semanal se reduce a $1.000. Al finalizar la semana 46, el monto total llega exactamente a $1.000.000.

Tabla plan de ahorro semanal para $1.000.000 de pesos

Siga este plan al pie de la letra para que logre cumplir su objetivo de ahorrar 1 millón de pesos en menos de un año. La técnica es muy sencilla, pero la disciplina y la constancia serán fundamentales:

Semana
Ahorro semanal ($)
Monedas $500
Monedas $1.000
Total acumulado ($)
1
10.000
0
10
10.000
2
11.000
2
10
21.000
3
12.000
4
10
33.000
4
13.000
6
10
46.000
5
14.000
8
10
60.000
6
15.000
10
10
75.000
7
16.000
12
10
91.000
8
17.000
14
10
108.000
9
18.000
16
10
126.000
10
19.000
18
10
145.000
11
20.000
20
10
165.000
12
21.000
22
10
186.000
13
22.000
24
10
208.000
14
23.000
26
10
231.000
15
24.000
28
10
255.000
16
25.000
30
10
280.000
17
26.000
32
10
306.000
18
27.000
34
10
333.000
19
28.000
36
10
361.000
20
29.000
38
10
390.000
21
30.000
40
10
420.000
22
31.000
42
10
451.000
23
32.000
44
10
483.000
24
33.000
46
10
516.000
25
34.000
48
10
550.000
26
35.000
50
10
585.000
27
36.000
52
10
621.000
28
37.000
54
10
658.000
29
38.000
56
10
696.000
30
39.000
58
10
735.000
31
40.000
60
10
775.000
32
41.000
62
10
816.000
33
42.000
64
10
858.000
34
43.000
66
10
901.000
35
44.000
68
10
945.000
36
45.000
70
10
990.000
37
1.000
0
1
991.000
38
1.000
0
1
992.000
39
1.000
0
1
993.000
40
1.000
0
1
994.000
41
1.000
0
1
995.000
42
1.000
0
1
996.000
43
1.000
0
1
997.000
44
1.000
0
1
998.000
45
1.000
0
1
999.000
46
1.000
0
1
1.000.000
47–52
0
0
0

Las seis semanas restantes del año quedan libres. No se usan para ahorrar más dinero, sino como margen. Sirven para compensar alguna semana en la que no se haya podido cumplir el monto previsto, para ajustar cuentas o simplemente para cerrar el proceso sin presión. El plan no exige ahorrar durante las 52 semanas completas, lo que reduce el riesgo de abandono en el tramo final.

De otro lado, el plan no exige que las monedas se consigan todas de una vez. Se pueden reunir poco a poco durante la semana, a partir de vueltas de compras, pagos pequeños o cambios solicitados de forma intencional. Al final de la semana, se deposita el monto completo en el recipiente correspondiente. Lo importante es que cada semana quede cerrada, sin mezclar el dinero con el de semanas siguientes.

El seguimiento del ahorro es parte clave del proceso. No basta con guardar las monedas. Es necesario llevar un registro simple del monto semanal y del acumulado. Esto puede hacerse en una libreta o en una hoja, anotando cuánto se deposita cada semana y cuánto se ha reunido en total. Este control evita confusiones y permite detectar a tiempo cualquier diferencia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

