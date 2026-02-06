Cómo ahorrar $1 millón en menos de un año con monedas de $500 y de $1.000: siga este plan

Ahorrar $1.000.000 en menos de un año con monedas de $500 y de $1.000 es posible con un esquema semanal claro y medible. El plan parte de una meta fija, usa dos denominaciones disponibles y se apoya en una secuencia que sube de forma gradual. La ruta se compone de 46 semanas con aporte y 6 semanas libres. La suma total al final es de $1.000.000.

Noticias Caracol le explica el funcionamiento, los pasos, los montos que debe ahorrar por semana, la lógica detrás de cada bloque de semanas, los ajustes opcionales y el control del acumulado.



¿Cómo ahorrar $1.000.000 con monedas?

La meta está clara desde el inicio. Se trata de llegar a $1.000.000 en un periodo de 52 semanas. El ahorro no se reparte de forma uniforme, sino que comienza con montos bajos y aumenta poco a poco. Esta forma de avanzar permite que el esfuerzo semanal crezca al mismo ritmo que el hábito, sin concentrar toda la carga al final ni exigir grandes sumas desde el comienzo.



Durante las primeras semanas, el ahorro arranca con $10.000. Esa cantidad se deposita únicamente en monedas y se guarda en un sobre, frasco o recipiente identificado con el número de la semana. En la segunda semana, el monto sube a $11.000. En la tercera, a $12.000. Así sucesivamente, el ahorro aumenta $1.000 cada semana. El patrón se mantiene sin cambios hasta completar la semana 36, cuando el aporte llega a $45.000.



Este crecimiento semanal no es arbitrario. Al sumar los aportes desde la semana 1 hasta la 36, el total acumulado alcanza $990.000. Es decir, en poco más de ocho meses ya se ha reunido casi todo el objetivo. A partir de ese punto, el plan entra en una fase de cierre que requiere un esfuerzo menor. Desde la semana 37 hasta la 46, el ahorro semanal se reduce a $1.000. Al finalizar la semana 46, el monto total llega exactamente a $1.000.000.



Tabla plan de ahorro semanal para $1.000.000 de pesos

Siga este plan al pie de la letra para que logre cumplir su objetivo de ahorrar 1 millón de pesos en menos de un año. La técnica es muy sencilla, pero la disciplina y la constancia serán fundamentales:



Semana

Ahorro semanal ($)

Monedas $500

Monedas $1.000

Total acumulado ($)

1

10.000

0

10

10.000

2

11.000

2

10

21.000

3

12.000

4

10

33.000

4

13.000

6

10

46.000

5

14.000

8

10

60.000

6

15.000

10

10

75.000

7

16.000

12

10

91.000

8

17.000

14

10

108.000

9

18.000

16

10

126.000

10

19.000

18

10

145.000

11

20.000

20

10

165.000

12

21.000

22

10

186.000

13

22.000

24

10

208.000

14

23.000

26

10

231.000

15

24.000

28

10

255.000

16

25.000

30

10

280.000

17

26.000

32

10

306.000

18

27.000

34

10

333.000

19

28.000

36

10

361.000

20

29.000

38

10

390.000

21

30.000

40

10

420.000

22

31.000

42

10

451.000

23

32.000

44

10

483.000

24

33.000

46

10

516.000

25

34.000

48

10

550.000

26

35.000

50

10

585.000

27

36.000

52

10

621.000

28

37.000

54

10

658.000

29

38.000

56

10

696.000

30

39.000

58

10

735.000

31

40.000

60

10

775.000

32

41.000

62

10

816.000

33

42.000

64

10

858.000

34

43.000

66

10

901.000

35

44.000

68

10

945.000

36

45.000

70

10

990.000

37

1.000

0

1

991.000

38

1.000

0

1

992.000

39

1.000

0

1

993.000

40

1.000

0

1

994.000

41

1.000

0

1

995.000

42

1.000

0

1

996.000

43

1.000

0

1

997.000

44

1.000

0

1

998.000

45

1.000

0

1

999.000

46

1.000

0

1

1.000.000

47–52

0

0

0



Las seis semanas restantes del año quedan libres. No se usan para ahorrar más dinero, sino como margen. Sirven para compensar alguna semana en la que no se haya podido cumplir el monto previsto, para ajustar cuentas o simplemente para cerrar el proceso sin presión. El plan no exige ahorrar durante las 52 semanas completas, lo que reduce el riesgo de abandono en el tramo final.

De otro lado, el plan no exige que las monedas se consigan todas de una vez. Se pueden reunir poco a poco durante la semana, a partir de vueltas de compras, pagos pequeños o cambios solicitados de forma intencional. Al final de la semana, se deposita el monto completo en el recipiente correspondiente. Lo importante es que cada semana quede cerrada, sin mezclar el dinero con el de semanas siguientes.

El seguimiento del ahorro es parte clave del proceso. No basta con guardar las monedas. Es necesario llevar un registro simple del monto semanal y del acumulado. Esto puede hacerse en una libreta o en una hoja, anotando cuánto se deposita cada semana y cuánto se ha reunido en total. Este control evita confusiones y permite detectar a tiempo cualquier diferencia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL