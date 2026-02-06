Cómo ahorrar $1 millón en menos de un año con monedas de $500 y de $1.000: siga este plan

Ahorrar $1.000.000 en menos de un año con monedas de $500 y de $1.000 es posible con un esquema semanal claro y medible. El plan parte de una meta fija, usa dos denominaciones disponibles y se apoya en una secuencia que sube de forma gradual. La ruta se compone de 46 semanas con aporte y 6 semanas libres. La suma total al final es de $1.000.000.
Noticias Caracol le explica el funcionamiento, los pasos, los montos que debe ahorrar por semana, la lógica detrás de cada bloque de semanas, los ajustes opcionales y el control del acumulado.
¿Cómo ahorrar $1.000.000 con monedas?
La meta está clara desde el inicio. Se trata de llegar a $1.000.000 en un periodo de 52 semanas. El ahorro no se reparte de forma uniforme, sino que comienza con montos bajos y aumenta poco a poco. Esta forma de avanzar permite que el esfuerzo semanal crezca al mismo ritmo que el hábito, sin concentrar toda la carga al final ni exigir grandes sumas desde el comienzo.
Durante las primeras semanas, el ahorro arranca con $10.000. Esa cantidad se deposita únicamente en monedas y se guarda en un sobre, frasco o recipiente identificado con el número de la semana. En la segunda semana, el monto sube a $11.000. En la tercera, a $12.000. Así sucesivamente, el ahorro aumenta $1.000 cada semana. El patrón se mantiene sin cambios hasta completar la semana 36, cuando el aporte llega a $45.000.
Este crecimiento semanal no es arbitrario. Al sumar los aportes desde la semana 1 hasta la 36, el total acumulado alcanza $990.000. Es decir, en poco más de ocho meses ya se ha reunido casi todo el objetivo. A partir de ese punto, el plan entra en una fase de cierre que requiere un esfuerzo menor. Desde la semana 37 hasta la 46, el ahorro semanal se reduce a $1.000. Al finalizar la semana 46, el monto total llega exactamente a $1.000.000.
Tabla plan de ahorro semanal para $1.000.000 de pesos
Siga este plan al pie de la letra para que logre cumplir su objetivo de ahorrar 1 millón de pesos en menos de un año. La técnica es muy sencilla, pero la disciplina y la constancia serán fundamentales:
|Semana
|Ahorro semanal ($)
|Monedas $500
|Monedas $1.000
|Total acumulado ($)
|1
|10.000
|0
|10
|10.000
|2
|11.000
|2
|10
|21.000
|3
|12.000
|4
|10
|33.000
|4
|13.000
|6
|10
|46.000
|5
|14.000
|8
|10
|60.000
|6
|15.000
|10
|10
|75.000
|7
|16.000
|12
|10
|91.000
|8
|17.000
|14
|10
|108.000
|9
|18.000
|16
|10
|126.000
|10
|19.000
|18
|10
|145.000
|11
|20.000
|20
|10
|165.000
|12
|21.000
|22
|10
|186.000
|13
|22.000
|24
|10
|208.000
|14
|23.000
|26
|10
|231.000
|15
|24.000
|28
|10
|255.000
|16
|25.000
|30
|10
|280.000
|17
|26.000
|32
|10
|306.000
|18
|27.000
|34
|10
|333.000
|19
|28.000
|36
|10
|361.000
|20
|29.000
|38
|10
|390.000
|21
|30.000
|40
|10
|420.000
|22
|31.000
|42
|10
|451.000
|23
|32.000
|44
|10
|483.000
|24
|33.000
|46
|10
|516.000
|25
|34.000
|48
|10
|550.000
|26
|35.000
|50
|10
|585.000
|27
|36.000
|52
|10
|621.000
|28
|37.000
|54
|10
|658.000
|29
|38.000
|56
|10
|696.000
|30
|39.000
|58
|10
|735.000
|31
|40.000
|60
|10
|775.000
|32
|41.000
|62
|10
|816.000
|33
|42.000
|64
|10
|858.000
|34
|43.000
|66
|10
|901.000
|35
|44.000
|68
|10
|945.000
|36
|45.000
|70
|10
|990.000
|37
|1.000
|0
|1
|991.000
|38
|1.000
|0
|1
|992.000
|39
|1.000
|0
|1
|993.000
|40
|1.000
|0
|1
|994.000
|41
|1.000
|0
|1
|995.000
|42
|1.000
|0
|1
|996.000
|43
|1.000
|0
|1
|997.000
|44
|1.000
|0
|1
|998.000
|45
|1.000
|0
|1
|999.000
|46
|1.000
|0
|1
|1.000.000
|47–52
|0
|0
|0
Las seis semanas restantes del año quedan libres. No se usan para ahorrar más dinero, sino como margen. Sirven para compensar alguna semana en la que no se haya podido cumplir el monto previsto, para ajustar cuentas o simplemente para cerrar el proceso sin presión. El plan no exige ahorrar durante las 52 semanas completas, lo que reduce el riesgo de abandono en el tramo final.
De otro lado, el plan no exige que las monedas se consigan todas de una vez. Se pueden reunir poco a poco durante la semana, a partir de vueltas de compras, pagos pequeños o cambios solicitados de forma intencional. Al final de la semana, se deposita el monto completo en el recipiente correspondiente. Lo importante es que cada semana quede cerrada, sin mezclar el dinero con el de semanas siguientes.
El seguimiento del ahorro es parte clave del proceso. No basta con guardar las monedas. Es necesario llevar un registro simple del monto semanal y del acumulado. Esto puede hacerse en una libreta o en una hoja, anotando cuánto se deposita cada semana y cuánto se ha reunido en total. Este control evita confusiones y permite detectar a tiempo cualquier diferencia.
