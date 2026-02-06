Corte suspende decreto de impuesto a generadoras de energía al amparo de la emergencia económica

La Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto Legislativo 0044 del 21 de enero de 2026 de la emergencia económica, que gravaba con impuestos a las generadoras de energía. Los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade salvaron su voto. (Lea también: Corte Constitucional suspende de manera provisional decreto de emergencia económica, ¿qué implica?)

El alto tribunal ya había suspendido el decreto madre y el relacionado con impuestos para el alcohol y el cigarrillo.



¿Qué buscaba este decreto?

Se enmarca dentro de la declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional y buscaba establecer nuevas cargas impositivas para las generadoras de energía eléctrica con el fin de solventar la crisis financiera que atraviesa el sector, especialmente en regiones críticas como la costa Caribe.

El decreto establecía la creación de una contribución parafiscal del 2,5%, la cual recaía directamente sobre las empresas generadoras de energía. Con este mecanismo, el Gobierno Nacional proyectaba recaudar una suma cercana a los 300.000 millones de pesos, recursos que estarían destinados a financiar las medidas de la emergencia económica.



Según el cronograma que se había estipulado, las empresas del sector debían realizar un primer pago durante el mes de febrero del 1,25%, seguido de un segundo desembolso en el mes de mayo por el mismo valor.



Sin embargo, la reciente decisión del alto tribunal detiene de manera inmediata estos cobros hasta que se realice un estudio de fondo sobre la legalidad de la norma.

Además de la carga impositiva, el decreto suspendido incluía una disposición técnica de gran impacto para el mercado energético: las hidroeléctricas estaban obligadas a entregar el 12% de su energía a las empresas que han sido objeto de intervención por parte del gobierno. Esta medida buscaba aliviar la presión sobre las comercializadoras y distribuidores que enfrentan dificultades operativas, pero ahora queda sin efecto de forma temporal.

#Economía | ¿Cuáles son los efectos de que la Corte Constitucional suspenda el decreto con el que se crearon los impuestos a las generadoras de energía al amparo de la emergencia económica?



#Economía | ¿Cuáles son los efectos de que la Corte Constitucional suspenda el decreto con el que se crearon los impuestos a las generadoras de energía al amparo de la emergencia económica?

Esta suspensión provisional no es un hecho aislado. La Corte Constitucional ya ha tomado medidas similares frente a otras medidas del Ejecutivo para crear gravámenes bajo el amparo de la emergencia económica. Entre los antecedentes mencionados se encuentra la suspensión de impuestos previamente propuestos, como el IVA a los licores y una contribución parafiscal dirigida específicamente al sector bancario.

La noticia ha sido recibida con especial atención por las generadoras de energía, quienes se encontraban a la expectativa de este pronunciamiento oficial, dado que los plazos para el primer pago de la contribución del 2,5% se cumplían en los primeros días de febrero. Para estas empresas, la decisión representa un alivio financiero inmediato, aunque la incertidumbre persiste mientras la Corte estudia la constitucionalidad integral de la emergencia.

Uno de los puntos más sensibles que rodea esta batalla jurídica es la situación en la región Caribe. Actualmente, la empresa Air-e, una de las entidades intervenidas por el Estado, atraviesa uno de los mayores déficits financieros del sector, lo que ha puesto en riesgo el suministro de energía para millones de ciudadanos en esta zona del país. El Gobierno argumentaba que el recaudo de los 300.000 millones de pesos y la entrega del 12% de energía por parte de las hidroeléctricas eran herramientas necesarias para mitigar esta crisis. No obstante, ante la falta de una fecha estimada para una decisión de fondo por parte de la Corte, el futuro de la financiación para la crisis energética en la costa permanece en el aire.

