Resultados de la Lotería del Valle del 8 de octubre de 2025: estos son los ganadores del sorteo 4817

El más reciente sorteo de la Lotería del Valle, correspondiente al número 4817, se llevó a cabo el miércoles 8 de octubre de 2025, generando gran expectativa entre miles de colombianos que mantienen viva la ilusión de cambiar su suerte. Con un premio mayor de $9.000 millones, el tradicional juego volvió a captar la atención de los apostadores en todo el país.



El número ganador del sorteo 4817

El afortunado billete que se llevó el premio mayor de $9.000 millones fue el 2576 de la serie 294, según informó oficialmente la Lotería del Valle. El resultado convirtió a su propietario en el nuevo millonario de la semana y consolidó una vez más la reputación de esta lotería como una de las más esperadas y seguidas por los jugadores colombianos.



Premios secos en distintas regiones

Más allá del premio mayor, la Lotería del Valle también entregó decenas de premios secos en diferentes departamentos del país. Estos galardones menores ofrecen una segunda oportunidad para quienes apuestan con frecuencia y refuerzan el compromiso de la entidad con la equidad y la transparencia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los jugadores pueden consultar los resultados oficiales y verificar sus números en las plataformas digitales y redes sociales de la Lotería del Valle. Se recomienda revisar con atención el número y la serie, ya que incluso los premios menores pueden representar una buena noticia para muchos hogares.



Horario y transmisión del sorteo

El sorteo de la Lotería del Valle se realiza cada miércoles a las 10:30 p. m. y es transmitido en vivo por Telepacífico, canal que acompaña desde hace años este evento de tradición nacional. El proceso se lleva a cabo con baloteras electroneumáticas, una tecnología que garantiza precisión y total transparencia en la selección de los números ganadores.



Cómo reclamar los premios

Los ganadores disponen de 30 días hábiles para hacer efectivo su premio, dependiendo del monto obtenido.



Premios inferiores a $20 millones pueden cobrarse directamente en los puntos de venta o con loteros oficiales.

Premios superiores a $20 millones deben reclamarse en la sede principal de la Lotería del Valle, ubicada en la Calle 9 #4-50 de Cali, Valle del Cauca.

Para el proceso de cobro se requiere presentar el billete original firmado con cédula y huella, una fotocopia del documento de identidad, una fotocopia del billete ganador y una certificación bancaria. En el caso de los premios más altos, se solicita además una certificación de autenticidad del proveedor impresor.

Con más de cuatro mil sorteos en su historia, la Lotería del Valle sigue siendo sinónimo de esperanza, tradición y confianza.

Cada miércoles, miles de colombianos se reúnen frente al televisor o revisan sus números desde el celular con la ilusión de que su billete sea el próximo ganador.



NOTICIAS CARACOL