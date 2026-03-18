Resultados de la Lotería del Valle hoy, miércoles 18 de marzo de 2026: números ganadores

Este miércoles 18 de marzo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Valle, uno de los juegos de azar más representativos de Colombia y que cada semana concentra la atención de miles de apostadores en distintas regiones del país. La jornada mantiene la expectativa entre quienes adquieren sus billetes con la esperanza de acertar la combinación ganadora del premio mayor.



El sorteo se lleva a cabo en horario nocturno bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso. La transmisión oficial se realiza en vivo a través del canal regional Telepacífico, así como en las plataformas digitales autorizadas, permitiendo a los jugadores seguir en tiempo real la extracción de los números y verificar los resultados inmediatamente.

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La Lotería del Valle, administrada por la Beneficencia del Valle del Cauca, no solo ofrece premios millonarios, sino que también cumple una función social importante. Los recursos obtenidos a través de la venta de billetes contribuyen al financiamiento de programas de salud y bienestar en la región, consolidando su impacto más allá del entretenimiento.



Resultados de la Lotería del Valle, miércoles 18 de marzo de 2026

Número ganador : Por definir

: Por definir Serie: Por definir

Una vez finaliza la transmisión oficial y se validan los resultados, la entidad publica la información a través de sus canales institucionales. Por ello, se recomienda a los jugadores verificar sus billetes únicamente con los datos oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



Plan de premios de la Lotería del Valle

El sorteo cuenta con un atractivo esquema de premios que amplía las oportunidades de ganar. El premio mayor asciende a $9.000 millones, acompañado de múltiples premios secos que se distribuyen entre los participantes.

Entre los incentivos más destacados se encuentran:



Premio mayor: $9.000 millones

Un premio seco de: $500 millones

Dos premios secos de: $100 millones

Tres premios secos de: $60 millones

Un premio seco de: $40 millones

Veinticinco premios secos de: $30 millones

Estas aproximaciones contemplan aciertos en cifras iniciales, finales o combinaciones específicas, incluso sin coincidir con la serie, lo que incrementa significativamente las probabilidades de obtener algún premio.



¿Cómo jugar y reclamar los premios?

Los billetes pueden adquirirse completos o por fracciones en puntos autorizados en todo el país. Cada billete está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie, elementos necesarios para participar en el sorteo.



El valor del billete completo es de $18.000, y los premios se pagan de manera proporcional según la fracción adquirida. En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete en buen estado, sin enmendaduras ni deterioro.



Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor cuantía deben reclamarse directamente ante la Lotería del Valle, presentando el documento de identidad y cumpliendo con los requisitos establecidos.

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Cabe recordar que, según la normativa vigente en Colombia, los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de impuesto sobre ganancias ocasionales.

Con el sorteo de este miércoles 18 de marzo de 2026, la Lotería del Valle continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más importantes del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que la suerte esté de su lado en cada nueva jornada.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co