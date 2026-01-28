En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de las loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto, 28 de enero: números ganadores

Resultados de las loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto, 28 de enero: números ganadores

Tome sus billetes y verifique si la suerte lo acompañó en la noche de este miércoles con los resultados de los cuatro sorteos realizados y sus respectivas series.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 28 de ene, 2026
Resultados Lotería Manizales, Valle, Meta y Baloto
Resultados Lotería Manizales, Valle, Meta y Baloto
Fotomontaje

La expectativa vuelve a tomarse la noche de este miércoles 28 de enero de 2026 con la realización de los principales sorteos de azar en Colombia. Miles de apostadores permanecen atentos a los resultados oficiales de la Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y Baloto, juegos que concentran gran parte del interés nacional por sus premios millonarios.

Durante la jornada nocturna, estos sorteos se desarrollan de manera escalonada a partir de las 10:30 p.m., con transmisiones en vivo a través de canales regionales, señales nacionales y plataformas digitales oficiales, lo que permite a los jugadores conocer los resultados en tiempo real y verificar si la suerte los acompaña.

Resultados Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales realiza su sorteo semanal este miércoles a las 11:00 p. m., consolidándose como uno de los juegos tradicionales con mayor trayectoria en el país. Su plan de premios contempla un premio mayor y múltiples incentivos adicionales por aciertos parciales.

Resultados oficiales:

  • Número ganador: Por definir
  • Serie: Por definir

El sorteo se transmite en vivo a través de los canales digitales oficiales de la Lotería de Manizales, como YouTube y Facebook, y los resultados definitivos quedan consignados en el acta oficial del sorteo.

Resultados Lotería del Valle

La Lotería del Valle lleva a cabo su sorteo esta noche a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo por el canal regional Telepacífico. Este juego se destaca por su amplio plan de premios, que incluye el premio mayor y una variada oferta de premios secos.

Resultados oficiales:

  • Número ganador: 5089
  • Serie: 163

El billete completo tiene un valor de $18.000, con la opción de adquirir fracciones. Los billetes están disponibles en puntos autorizados y plataformas digitales habilitadas.

Resultados Lotería del Meta

De forma simultánea con otros sorteos nacionales, la Lotería del Meta realiza su sorteo a las 10:30 p. m., consolidándose como una alternativa atractiva para jugadores de distintas regiones del país.

Resultados oficiales:

  • Número ganador: 2889
  • Serie: 123

La transmisión se realiza a través de Canal Trece y las redes sociales oficiales de la entidad. Los billetes se comercializan en fracciones, facilitando el acceso a un mayor número de apostadores.

Resultados Baloto y Revancha

El Baloto también cumple con su sorteo correspondiente a este miércoles, manteniéndose como uno de los juegos de azar más populares del país. El sorteo se realiza entre las 11:00 y las 11:15 p. m., con transmisión en vivo por Canal 1 y plataformas digitales oficiales.

Baloto:

  • Números: Por definir
  • Superbalota: Por definir

Revancha:

  • Números: Por definir
  • Superbalota: Por definir

Para participar, los jugadores deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16. La modalidad Revancha permite competir automáticamente por un segundo acumulado con la misma combinación.

Una vez se conozcan los resultados oficiales, estos serán actualizados a través de los canales institucionales de cada lotería, únicos válidos para efectos de reclamación de premios.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

