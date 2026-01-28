Resultados de las loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto, 28 de enero: números ganadores

La expectativa vuelve a tomarse la noche de este miércoles 28 de enero de 2026 con la realización de los principales sorteos de azar en Colombia. Miles de apostadores permanecen atentos a los resultados oficiales de la Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y Baloto, juegos que concentran gran parte del interés nacional por sus premios millonarios.



Durante la jornada nocturna, estos sorteos se desarrollan de manera escalonada a partir de las 10:30 p.m., con transmisiones en vivo a través de canales regionales, señales nacionales y plataformas digitales oficiales, lo que permite a los jugadores conocer los resultados en tiempo real y verificar si la suerte los acompaña.



Resultados Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales realiza su sorteo semanal este miércoles a las 11:00 p. m., consolidándose como uno de los juegos tradicionales con mayor trayectoria en el país. Su plan de premios contempla un premio mayor y múltiples incentivos adicionales por aciertos parciales.

Resultados oficiales:



Número ganador: Por definir

Serie: Por definir

El sorteo se transmite en vivo a través de los canales digitales oficiales de la Lotería de Manizales, como YouTube y Facebook, y los resultados definitivos quedan consignados en el acta oficial del sorteo.



Resultados Lotería del Valle

La Lotería del Valle lleva a cabo su sorteo esta noche a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo por el canal regional Telepacífico. Este juego se destaca por su amplio plan de premios, que incluye el premio mayor y una variada oferta de premios secos.

Resultados oficiales:



Número ganador: 5089

5089 Serie: 163

El billete completo tiene un valor de $18.000, con la opción de adquirir fracciones. Los billetes están disponibles en puntos autorizados y plataformas digitales habilitadas.



Resultados Lotería del Meta

De forma simultánea con otros sorteos nacionales, la Lotería del Meta realiza su sorteo a las 10:30 p. m., consolidándose como una alternativa atractiva para jugadores de distintas regiones del país.



Resultados oficiales:



Número ganador: 2889

2889 Serie: 123

La transmisión se realiza a través de Canal Trece y las redes sociales oficiales de la entidad. Los billetes se comercializan en fracciones, facilitando el acceso a un mayor número de apostadores.



Resultados Baloto y Revancha

El Baloto también cumple con su sorteo correspondiente a este miércoles, manteniéndose como uno de los juegos de azar más populares del país. El sorteo se realiza entre las 11:00 y las 11:15 p. m., con transmisión en vivo por Canal 1 y plataformas digitales oficiales.



Baloto:



Números: Por definir

Por definir Superbalota: Por definir

Revancha:



Números: Por definir

Por definir Superbalota: Por definir

Para participar, los jugadores deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16. La modalidad Revancha permite competir automáticamente por un segundo acumulado con la misma combinación.

Una vez se conozcan los resultados oficiales, estos serán actualizados a través de los canales institucionales de cada lotería, únicos válidos para efectos de reclamación de premios.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co